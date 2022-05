Illiad, addio a questo servizio: cosa rischiano i clienti nei prossimi mesi

In poco tempo Illiad si è fatto spazio nel mondo della rete mobile e quella fissa con offerte strepitose: alcuni utenti potrebbero rimanere con l’amaro in bocca

Non è semplice entrare in maniera così decisa nel mondo della rete mobile -e successivamente quella fissa- ma il nuovo gestore l’ha fatto con grande stile e dando la possibilità ai clienti di scegliere l’offerta più adatta.

Illiad ha rilanciato la sua offerta più appetibile: 120 giga al mese, minuti ed SMS illimitati a 9,99 euro. Questo tipo di promozione è indubbiamente appetibile ai più giovani che sfruttando parecchio la linea Internet, soprattutto se non dispongono di una rete Wi-fi in casa. Con 120 giga al mese possono usufruire tranquillamente di qualsiasi servizio di Internet senza la paura di rimanere senza.

Nel frattempo, da non troppo tempo, il gestore telefonico si è ampliato anche con l’Illiad Box, nonché la Fibra, con un’offerta molto conveniente per i già clienti del gestore che pagherebbero soltanto 15,99 al mese per sempre, oltre ai costi di attivazione, per navigare fino a 5GBIT/s.

Utenti Illiad preoccupati: presto un servizio sarà off limits

Tornando all’iconica offerta da 120 giga di Illiad, uno dei fattori principali per l’attivazione dell’offerta è il 5G che è garantito a costo zero. Il tanto discusso 5G porterà importanti novità per gli utenti: a causa di una netta diminuzione del processo di dimissione del servizio 3G, quest’ultimo potrebbe definitivamente abbandonare gli utenti. Da i primi mesi del 2022 anche Vodafone e TIM si sono adoperate affinché la copertura 4G potesse essere quanto più ampia possibile così da permettere di cominciare ad espandere il 5G e dismettere definitivamente il 3G.

Essendo Illiad un nuovo provider, visto e considerato che a causa dello scetticismo di alcuni non può permettersi grandi errori, con ogni probabilità continuerà a viaggiare in 3G perché necessita assicurarsi prima che almeno il 4G sia garantito a tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento con il gestore. Per attivare la promozione ed essere informati sulla propria copertura non resta che recarsi in uno dei punti Illiad o fornirsi gratuitamente dell’assistenza tramite social o sul sito del gestore telefonico.