Lorella Cuccarini, messaggio commovente a Maria De Filippi: un’amicizia speciale. Poche parole che spiegano il loro rapporto

Nel corso degli anni Maria De Filippi non è diventata solo un grande talent scout per i ragazzi ma anche per i suoi colleghi. Perché ha saputo rilanciare carriere che vivevano momenti difficili e delicati, dimostrando una sensibilità superiore.

Era successo con Mara Venier, quando le porte di Domenica In erano state temporaneamente chiuse alla conduttrice veneziana. Ora è tornata ad essere la padrona di casa, ma è dovuta anche passare per un ruolo meno importante a Tu sì que vales. Un percorso che negli ultimi due anni ha fatto anche Lorella Cuccarini.

Tutti ricordano il suo addio a La Vita in Diretta, condito da una polemica finale con il suo collega in studio, Alberto Matano. Per la showgirl avrebbe potuto essere l’inizio di una fase di stallo, ma è arrivata la chiamata di Queen Mary che l’ha fatta entrare nella scuola di Amici e per lei è ricominciato tutto.

Lorella Cuccarini, messaggio commovente a Maria De Filippi: svelati i motivi della loro amicizia

Ora che il talent show di Canale 5 è arrivato alla fine, anche per lei è tempo di bilanci. Ma soprattutto di ringraziamenti per chi le ha dato l’opportunità di proporsi in tv con un ruolo e un programma diversi da quelli che aveva sempre fatto. Lorella Cuccarini è stata insegnante di ballo ma anche di canto (e non era mai successo), un doppio ruolo che ha convinto tutti.

Lei ha scelto una foto insieme a Queen Mary e pubblicamente l’ha ringraziata: “Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato”. Maria è arrivata nel momento giusto ed è stato un privilegiato lavorare fianco a fianco: “Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”.

Non è la prima volta che un volto amatissimo della tv spende parole bellissime su Maria De Filippi che ha il pregio di farsi amare o almeno rispettare dalla stragrande maggioranza dei colleghi. La Cuccarini non dice se ci sarà anche nella prossima edizione, ma ormai lo diamo per scontato.