Nathaly Caldonazzo ha fatto centro: flirt con il padre di una famosissima donna del web. I due sembrano vivere una storia di grande passione

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha rubato il cuore al papà di una nota tiktoker, che avrebbe addirittura lasciato la moglie per vivere un’avventura con lei.

Il Grande Fratello Vip si è ormai concluso da diverse settimane ma nonostante ciò il gossip sui protagonisti non accenna a interrompersi. Una al centro della scena è sempre Nathaly Caldonazzo, che ha saputo dividere il pubblico di Mediaset all’interno della casa con il suo comportamento. C’è chi l’ha amata e chi l’ha odiata, ma di sicuro nessuno le è rimasto indifferente. La stessa cosa verrebbe da dire della nuova fiamma della showgirl, letteralmente stregato da lei a tal punto da mandare in frantumi il proprio matrimonio. Secondo gli ultimi gossip, lanciati nell’etere dagli esperti del settore Amedeo Venza e Deianira Marzano, la Caldonazzo avrebbe una nuova love story, molto passionale.

Si tratterebbe del padre di una famosa tiktoker, seguitissima dai teenager italiani. Pare addirittura che abbia deciso di lasciare la moglie per stare esclusivamente con Nathaly. Chiaramente per ora si tratta solo di indiscrezioni, visto che non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Nathaly Caldonazzo, presunta love story con il padre di una famosa tiktoker: di chi si tratta?

Nell’ultima uscita pubblica, la showgirl aveva parlato solo del suo rapporto conflittuale con Barù e del fatto di esserci rimasta male di non essere stata invitata all’apertura del suo nuovo ristorante. I due non si sentono più nemmeno tramite messaggio e hanno interrotto ogni tipo di rapporto. Chissà se questa nuova presunta storia sarà in grado di riscaldare il cuore della Caldonazzo e farle dimenticare le ultime disavventure amorose a cui è andata incontro.

Nel corso degli anni l’attrice e modella ha avuto due grandi amori. Il primo è quello con Massimo Troisi, come confessato nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin. Il secondo, più recente, è invece quello con Andrea Ippoliti. I due hanno addirittura preso parte ad un’edizione di Temptation Island Vip e anche durante il GF Vip hanno avuto un confronto fuori dalla porta rossa della Casa di Cinecittà, visto che non sono rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione.