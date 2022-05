Ex vincitore di Sanremo in crisi col suo partner: storia d’amore finita?

Un ex vincitore di Sanremo sarebbe in piena crisi con il suo fidanzato. La storia d’amore dopo anni è a rischio: cosa sta succedendo.

Una sorprendente notizia ha colpito un ex vincitore di Sanremo che adesso sarebbe in crisi con il suo partner. Dopo anni di fidanzamento, quindi, i due sembrerebbero pronti a lasciarsi: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Tra i tantissimi vincitori del Festival di Sanremo in pochi si ricorderanno Marco Carta. Infatti il cantante vinse la kermesse musicale italiana nel 2009, ma da quel momento è sparito leggermente dai radar del panorama artistico della penisola. Da diversi anni Carta è fidanzato con Sirio anche se adesso l’amore tra i due sembrerebbe in crisi. Su Instagram è spuntata una stories “passivo aggressiva” di Sirio ha fatto scattare i campanelli d’allarme per gli appassionati della cronaca rosa.

A sottolineare quanto successo ci ha pensato il noto esperto di gossip Amedeo Venza. Sul suo profilo Instagram, Venza ha quindi ripostato una stories di Sirio. Infatti l’uomo sarebbe incavolato nero con una persona in particolare, che deve avergli mancato di rispetto. Sirio ha quindi esclamato nella didascalia: “Puoi raccontare tutte le verità che vuoi ma tutto quello che mi hai fatto lo sappiamo“. Inoltre il fidanzato di Marco Carta non ha taggato né aggiunto altro nella sua story. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe essere successo.

Sanremo, Marco Carta ha tradito il fidanzato? L’indiscrezione

A commentare la stories di Sirio ci ha pensato Andrea Venza. Infatti l’esperto di gossip ha affermato: “Marco Carta avrebbe tradito il fidanzato Sirio?!“, pubblicando anche una foto dei due insieme. Non ci sono altri elementi che possano far pensare ad un tradimento: l’unica certezza, per l’appunto, è che qualcuno abbia fatto arrabbiare, e pure molto, Sirio. Quindi di presunto tradimento al momento ne ha parlato solamente Venza.

Ad oggi tra l’altro Marco Carta non segue nemmeno Sirio (Sirio4m) su Instagram e questo per molti è un altro campanello d’allarme. Dopo il coming out, l’artista sardo ex vincitore di Amici si era finalmente ripreso la sua vita in mano e aveva da subito cominciato a viversi la sua sessualità senza filtri. Dal 2013 condivide la sua vita proprio con Silvio Campedelli he in passato ha lavorato come commesso per diversi brand. L’artista aveva addirittura detto di essere pronto ai fiori d’arancio, ma questa crisi potrebbe mandare tutto all’aria.