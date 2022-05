Carlo Conti, che beffa: non è andata come si aspettava

La vera beffa per Carlo Conti è arrivata proprio nella finale. Ecco cosa è successo all’amatissimo presentatore Tv che non è riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato all’inizio della sua ultima avventura professionale.

L’avventura di Carlo Conti nel talent-show musicale The Band non ha portato le soddisfazioni che tutti si aspettavano. Probabilmente, gran parte della scarsa attenzione del pubblico a questo programma deriva da una comunicazione e sponsorizzazione che forse hanno fatto percepire The Band come l’ennesima copia di X-Factor.

Il pubblico non ha dunque premiato negli ascolti il nuovo programma Rai, nonostante ci fossero diversi aspetti innovativi. Innanzitutto, la gara era riservata ai gruppi musicali e non ai solisti. Inoltre, la presenza di 8 tutor che dovevano scegliere una sola band su cui puntare rendevano la gara più interessante ed agguerrita.

La beffa di Carlo Conti: ecco tutti i numeri sulla finale

The Band è iniziata il 22 aprile, quando le reti concorrenti non avevano trasmissioni simili. Il programma, però, si è dovuto scontrare con un prodotto molto forte di Mediaset, L’Isola dei Famosi. Anche la finale, che si è svolta il 20 maggio ed è finita ben oltre la mezzanotte, ha raccolto “solo” il 14,4% di share con 2.207.000 di visualizzazioni uniche.

Il programma più visto della serata del 20 maggio è stato proprio L’Isola dei Famosi, che ha registrato il 19,2% di share e 2.406.000 spettatori. Il pubblico ha preferito vedere se davvero Soleil Sorge aveva rinunciato a partire sola per l’Honduras lasciando da sola Vera Gemma, e capire che Mercedesz Henger ha perso al televoto contro Nicolas Vaporidis.

La delusione arriva anche per un altro programma: ecco quale

Non è solo The Band di Carlo Conti a non aver raggiunto gli ascolti sperati per il nuovo programma Rai. Anche Tommaso Zorzi, che ha debuttato con Questa è casa mia su Real Time. Le similitudini fra i due programmi sono evidenti: si tratta di format innovativi che il pubblico ha scartato per seguire delle trasmissioni più “tradizionali”.

Ecco l’annuncio della vittoria a The Band del gruppo Isoladellerose: