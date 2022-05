Brutto incidente all’Isola dei Famosi! Ilary Blasi e naufraghi in ansia: dice addio al reality?

Un nuovo brutto incidente ha coinvolto uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Infatti il concorrente potrebbe adesso ritirarsi: cosa succede.

Nuovo incidente all’Isola dei Famosi che ha visto protagonista un concorrente che adesso non sta tanto bene. Infatti i queste ore potrebbe arrivare anche il ritiro per il naufrago in questione: scopriamo cosa sta succedendo nel reality di Canale 5.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, con i telespettatori che hanno potuto assistere a diversi aggiornamenti in diretta. Infatti nel corso del Day-time e delle precedenti dirette, infatti, abbiamo saputo che alcuni concorrenti si erano fatti male. Tra questi ricordiamo Roger Balduino che aveva ricevuto un brutto colpo alla caviglia nel corso di una prova improvvisata.

Successivamente è stato il turno di Nicolas Vaporidis, con l’attore che si era fatto male ad un piede. L’ultimo naufrago ad aver riscontrato un problema è stato Nick Luciani. Infatti lo storico membro de ‘I Cugini di Campagna‘ si è tagliato al piede con un corallo e un pezzettino gli è entrato dentro. Proprio per questo motivo si è dovuto sottoporre ad un’immediata e piccola operazione. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo nella giornata di ieri.

Isola dei Famosi, Nick Luciani si ritira? Gli aggiornamenti di Alvin

A fornire tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Nick Luciani, come sempre, ci ha pensato Alvin. Infatti l’inviato all’Isola di Palapa ha comunicato: “Io volevo darvi solo tre piccoli aggiornamenti. Avete avuto modo di vedere che ci ha appena raggiunti Nick che è con le stampelle isolane perché purtroppo ha avuto un piccolo intervento al piede in quanto un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo”. Fortunatamente però ci sono anche buone notizie.

Infatti sull’esito dell’intervento, Alvin ha aggiunto: “L’operazione è andata benissimo. Stamattina proprio ha subito questo piccolo intervento. Qualche giorno di riposo, ma insomma il nostro Nick sta bene“. Nonostante sia in riabilitazione, Nick voleva esserci nella puntata di ieri, ma purtroppo non è arrivato l’ok dei medici. Infatti il corallo ha causato una piccola infezione. Pare, tuttavia, che dovrebbe ritornare in gioco lunedì prossimo. Vedremo quindi se il membro de I Cugini di Campagna rientrerà in trasmissione.