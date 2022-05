Grande Fratello, è rottura totale: “Eravamo come fratelli, ma mi ha ferito”

I due ex concorrenti del GF avrebbero rotto ogni tipo di rapporto. Un litigio confermato e un’amicizia ormai spezzata

Il Grande Fratello non fa parlare di sé solo come reality show all’interno della rinomata ‘casa’ costruita da Mediaset, in cui diversi inquilini sono costretti a convivere per settimane o mesi.

Spesso è anche una riflessione della vita vera e dei comportamenti umani. Non a caso tanti rapporti, sentimentali o di amicizia, si sono sviluppati o sono continuati anche all’esterno del Grande Fratello.

In una delle primissime ed esaltanti edizioni del GF, si era instaurata in tal senso una splendida amicizia tra due concorrenti. Anche loro molto amati dal pubblico, i quali però hanno avuto un destino di carriera diverso.

Si tratta di Luca Argentero e Fedro Francioni, entrambi protagonisti nella terza edizione del Grande Fratello, quando ancora sconosciuti al grande pubblico. I due si erano legati e frequentati anche dopo la trasmissione, ma oggi tra loro c’è il buio più totale.

Fedro spara a zero su Argentero: “È solo un opportunista”

Fedro, che oggi vive a Padova e collabora con alcune radio locali, non ha sfondato nel mondo dello spettacolo a differenza di Luca Argentero, il quale è un attore di cinema e fiction dal grande successo.

Il 53enne ha rilasciato un’intervista al Corriere Veneto, in cui ha voluto sfogarsi proprio riguardo al rapporto con Argentero: “Quando sento il suo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista”.

Non chiaro il motivo del distaccamento post Grande Fratello. Ma Fedro ha fatto intendere che vi sia un grande litigio non sanato: “Tempo fa abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo più visti né sentiti. Per me è stata una grande delusione”.

Sarebbe davvero interessante sentire l’altra campana. Ovvero la versione di Luca Argentero, che è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere persona sempre sorridente e disponibile. Chissà quale situazione complessa o scomoda ha fatto terminare la bella amicizia tra il bel Luca ed il simpatico Fedro.