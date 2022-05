Terremoto all’Isola dei Famosi, c’entra Mercedesz Henger: Edoardo Tavassi è una furia

Tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi nascono i primi conflitti e l’Isola dei Famosi trema: sta succedendo in queste ore

Anche in amore prima o poi le falle vengono fuori ed è quanto sta accadendo in queste ore in Honduras. Battibecchi, primi screzi, i due sono veramente destinati a durare ed il reality show a fare da galeotto?

Con onestà parlando, la coppia composta da Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger ha fatto storcere il naso a tutti dal primo momento. A prescindere dall’animo manipolatore che ha dimostrato la figlia di Eva -per la quale il fratello di Guendalina ha anche discusso con Nicolas Vaporidis- a molti fa strano, vedendo gli ex di quest’ultima, come possa Edoardo rappresentare il suo ragazzo ideale. “È tutta strategia” urlano in molti, proprio perché il fratello Tavassi è uno dei più apprezzati dal pubblico.

Al di là dell’opinione pubblica, è probabile che anche Edoardo stia cominciando a farsi due domande sul rapporto che ha con Mercedesz ed è qui che nascono i primi screzi nella coppia ed il dissapore si diffonde tra tutti i naufraghi dell’Isola.

Isola dei Famosi, Edoardo furioso con Mercedesz per i suoi atteggiamenti

Edoardo nota subito un certo interesse di Mercedesz per Luca e i suoi dubbi sembrano trovare conferma. Quella di Mercedesz era solo una strategia? #Isola 🏝 pic.twitter.com/c81lH19y20 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2022

Non ha trovato neanche il tempo di approdare in Honduras, Luca Daffrè che è stato immediatamente adocchiato da Mercedesz. Edoardo Tavassi ha fiutato il pericolo ed ha subito confermato i suoi dubbi sul loro rapporto: “È passata un’ora già sta a chiacchierare con quelli nuovi. L’amore dura, poi in un’ora ti innamori di un altro. Tanto così è, e quindi penso che per la parte sentimentale lei sta a posto”.

Indubbiamente Luca Daffrè da un punto di vista estetico rappresenta di più l’uomo ideale della figlia di Eva, visti e considerati i suoi ex, quindi inevitabilmente la naufraga gli si è subito avvicinata lasciando con l’amaro in bocca Edoardo che ci aveva realmente creduto in una loro relazione. È forse la volta buona che il fratello Tavassi apre gli occhi?