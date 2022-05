Charlene di Monaco si appresta a compiere un gesto davvero inaspettato: la vendetta è servita!

Dopo settimane di silenzio assoluto, Charlene di Monaco torna a far parlare di sè. La principessa si vendica con un gesto inaspettato: i dettagli.

Si torna a parlare di Charlene di Monaco, moglie di Alberto, che si vendica con un gesto davvero inaspettato. Infatti la principessa ha voluto prendersi una vera e propria rivincita: andiamo a scoprire cos’è successo nel principato.

In questi mesi Charlene di Monaco non ha dovuto sopportare solamente i problemi di salute. Infatti la principessa è stata sedotta ed abbandonata da Alberto. Infatti lui ha ipreso le loro normali esistenze che non prevedono, se non in rarissime occasioni, alcuna condivisione. Mentre invece la principessa prosegue le sue terapie di riabilitazione a Roc Angel, mentre il Principe svolge le sue attività istituzionali e viaggia in Europa ovviamente da solo. Gli unici che possono accompagnare alberto sono i figli Jacques e Gabriella.

Charlene e Alberto sembrerebbero sempre di più ai ferri corti, nonostante i due weekend in cui la principessa si è mostrata in compagnia della sua famiglia. Infatti Charlene ha messo davanti agli occhi di tutti il gelo che scorre tra lei ed il marito. Le indiscrezioni più recenti parlano di un contratto stipulato tra i due coniugi in cui Alberto paga 12 milioni di euro all’anno, per avere la presenza di Charlene ad alcuni eventi. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo tra i due.

Charlene di Monaco, è gelo con Alberto: cosa sta succedendo

C’è quindi gelo tra Charlene ed Alberto. Infatti il principe ha riempito la sua agenda di eventi in cui è esclusivamente solo. Alberto infatti ha accompagnato Jacques e Gabriella a Disneyland Paris. Peccato per l’assenza della mamma che forse ancora non si sente di fare viaggi, anche se relativamente lunghi. Infatti la grave infezione che l’ha colpita a maggio 2021 l’ha praticamente abbattuta.

D’altro canto però Charlene non se la sente di assumerne il ruolo di “casalinga disperata” e soprattutto sembra abbia un piano per rimettere ordine a Palazzo, arginando il potere d’acquisto di Carolina da Monaco, di cui da sempre è gelosa. Proprio per questo motivo potrebbe presenziare al Festival di Cannes, che si svolge dal 17 al 28 maggio. Quindi dopo mesi di assenza Charlene è pronta al suo primo lungo viaggio dopo l’infezione. Vedremo quindi cosa succederà nei prossimi mesi.