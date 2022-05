Amici, non era mai successo prima: la richiesta incredibile di Mediaset – AUDIO

La finale di Amici 21 si è svolta il 15 maggio, ma lo si è venuto a sapere solo oggi: ecco l’inconsueta richiesta che Mediaset ha fatto per permettere di partecipare alla diretta di Canale 5. Non era mai successo prima.

In molti immaginavano la finale di Amici 21 come una battaglia a tre. I tre alunni che di fatto si sono contesi la vittoria sono stati Alex, Sissi e Luigi. Mentre Alex ha vinto il Premio Oreo e Luigi si è classificato primo portando anche a casa il Premio delle Radio, Sissi si è portata a casa l’ambito Premio della Critica.

La puntata si è svolta senza particolari polemiche, e questo aveva suscitato una certa curiosità. Soprattutto dopo le parole di Luca Jurman, ha sorpreso che nessuno abbia fatto una critica agli alunni riguardo le proprie canzoni, le qualità tecniche o le rivisitazioni delle più celebri canzoni italiane che hanno infastidito parecchio l’ex professore di Amici.

Amici 21, la richiesta di Mediaset: non era mai successo

Dopo la finale di Amici 21, il giornalista Massimo Galanto, che era presente negli studi di Canale 5, ha voluto commentare quando successo nel podcast Tv Blog Pills. Oltre a ripercorrere tutte le eliminazioni che hanno portato alla vittoria ha voluto anche spiegare la particolare richiesta di Mediaset nei confronti dei presenti nello studio di Amici 21.

La rete avrebbe chiesto ai giornalisti presenti di non criticare gli alunni di Amici 21 che erano arrivati in finale. La produzione ha voluto sottolineare come, nell’ultima puntata del talent-show, ci dovesse essere un clima di festa. È stato dunque fatto un invito esplicito agli invitati a non creare un atmosfera che potesse rovinare questo clima di festa.

La recensione di Luca Jurman sulla finale del talent-show

Se ai giornalisti presenti alla finale di Amici 21 è stata fatta la richiesta di non fare critiche, l’ex professore Luca Jurman, che non era presente, ha detto come al solito quello che pensava. Sulla sua pagina Facebook ha sbottato: “Ecco, ora… Siccome si spendono parole assurde, complimenti come fossero caramelle, ma soprattutto… Lo si pensa veramente??“.

Poi il duro affondo: “A tutti voi, non mollate mai!! Studiate e fregatevene!! Prima o poi la vostra unicità troverà la strada, perché basta metterla a disposizione delle persone che vivono di emozioni senza dictact o suggerimenti mediatici! In bocca al lupo alla musica, perché ritrovi al più presto il suo giusto valore“.

Ecco il podcast Tv Blog Pills in cui viene rivelata la particolare richiesta di Mediaset ai presenti alla finale di Amici 21: