Lutto nella musica: è morto in un incidente il frontman di un celebre gruppo

Il mondo della musica piange una nuova scomparsa. Infatti è morto il frontman di un famoso gruppo: andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nuova tragica scomparsa nel mondo della musica che ha perso il frontman di un celebre gruppo. Andiamo a scoprire di chi si tratta e quali sono state le cause della morte del cantante: tutti i dettagli.

Il mondo della musica piange una nuova scomparsa. Infatti è morto il cantante dei Katastro, Andy Chaves, a solamente 32 anni. Il frontman è rimasto vittima di un incidente stradale dove sono morte altre due persone. Nell’impatto un veicolo si è scontrato con attrezzature da costruzione lungo la strada sulla North Pacific Highway, in California. Dalle prime ricostruzioni della polizia si è appreso i soccorsi sono stati chiamati alle 00:45. Una volta raggiunto il posto, le forze dell’ordine hanno confermato le tre vittime.

Il primo ad essere identificato è stato proprio Andy Chaves, insieme a Crystal McCallum, 34 anni, e Wayne Walter Swanson Jr, 40. Non solo, infatti nelle vicinanze c’erano anche tre lavoratori stradali, che a causa dell’incidente sono finiti in ospedale con ferite lievi. La polizia di Newport Beach ha rilasciato una dichiarazione dove si legge: “Un’auto che trasportava tre persone che stava viaggiando verso est sul PCH ha colpito un marciapiede nella mediana e poi è andata a sbattere contro un’attrezzatura da costruzione per lavori stradali“. Andiamo quindi a vedere il comunicato della band dopo la morte di Andy.

Lutto nel mondo della musica, morto Andy Chaves: era il frontman dei Katastro

A confermare la morte di Andy Chaves ci hanno pensato anche gli altri membri della band. Infatti il gruppo, con il cuore spezzato, ha comunicato a tutto il mondo: “Siamo completamente devastati di dover annunciare la perdita di nostro fratello e cantante Andy Chaves. Per favore, rispettate la privacy della famiglia di Andy e dei membri della band mentre tutti iniziamo a elaborare questo lutto. Grazie per l’amore e il supporto“.

Inoltre il cantante e chitarrista del gruppo dei Dirty Heads Dustin Bushnell, ha mostrato il suo supporto scrivendo: “Vi amo ragazzi. Se avete bisogno di qualcosa, sono qui per voi“. Mentre invece un fan di Chaves sui social ha pubblicato un post in cui afferma: “Ho sentito la tua musica per la prima volta due settimane fa al Red Rocks e ho persino ricevuto una bacchetta dal batterista. Sono tornato a casa entusiasta e pronto a vedervi in ​​OC con la famiglia“. La musica quindi adesso piange la scomparsa del cantante dei Katastro.