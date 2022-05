Si farebbe fatica a credere ai propri occhi, se solo le immagini non fossero così chiare. Un video girato da un automobilista ad Afragola, popoloso centro abitato a Nord di Napoli, mostra due ragazzi in giro su uno scooter. Nulla di anormale o degno di segnalazione, se non fosse per il “piccolo” particolare che il passeggero tiene in braccio… una Vespa. Sì: proprio l’iconico mezzo a due ruote italiano, dal colore azzurro pastello. A dir poco interdetto l’automobilista che gira il video: “Cose da pazzi” è il suo sintetico commento.

Il video è stato inviato da un utente al consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli: “Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi. Due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter, commenta l’utente. Altrettanto interdetto il commento di Borrelli: “Incredibile”, si limita a scrivere il consigliere, da sempre molto attento a denunciare gli episodi di inciviltà che accadono a Napoli e nella sua provincia. Nel video, effettivamente, sembra che si sfidino le leggi stesse della fisica: una Vespa, dal peso di più di un quintale, viene trasportata come nulla fosse su uno scooter. Per di più i passeggeri risultano chiaramente senza casco protettivo, che a questo punto rappresenta la minima delle infrazioni.

Il video ha fatto in poco tempo – ovviamente – il giro del web. Attonite le reazioni a quella che sembra ben più di una “goliardata”, bensì un modo per mettere in serio pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. Il video è stato girato di sera in una zona periferica del centro abitato afragolese.