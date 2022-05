Valeria Marini trova l’amore: c’è lo zampino delle sorelle Selassié – FOTO

Gossip su Valeria Marini: la popolare show girl italiana sembra aver finalmente trovato il suo compagno ideale dopo un lungo periodo

La vita sentimentale di Valeria Marini ha sempre fatto parlare e discutere molto. La popolare show-girl italiana, divenuta celebre grazie ad alcuni film da protagonista e le partecipazioni al Bagaglino, ha avuto molte liaison non spesso andate a buon fine.

Dal rapporto lungo e tormentato con l’imprenditore Vittorio Cecchi Gori, fino all’ultima delusione amorosa con l’agente sportivo Patrick Baldassari. Quest’ultimo ha deciso di troncare il rapporto con Valeria dopo la partecipazione dei due a Temptation Island nel 2018, per via dei numerosi impegni professionali della donna.

Dopo un lungo periodo privo di soddisfazioni sentimentali, la Marini sembra finalmente aver ritrovato il sorriso e (forse) l’amore. La scoperta arriva tramite l’indiscrezione ‘gossip’ della giornalista e influencer Deianira Marano, che ha svelato il nuovo partner della show girl.

Un imprenditore 35enne per Valeria Marini: la foto rivela tutto

Valeria Marini negli ultimi tempi ha partecipato a diversi reality show, sia in Italia che all’estero. È stata nella casa del Grande Fratello Vip nelle ultime due edizioni svolte, ma anche naufraga di Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi nostrana.

Superata la fase ‘reality‘, Valeria si è tuffata in un nuovo rapporto. Una foto rivela chi è l’ultima fiamma dell’attrice sarda. Si tratterebbe di un ragazzo piuttosto giovane, con circa 20 anni meno della Marini.

L’indiscrezione della Marano non chiarisce nome o cognome dell’uomo. Ma pare si tratti di un giovane imprenditore napoletano di 35 anni, che lavora nel settore finanziario ed immobiliare. Difficile anche capire dove i due si siano conosciuti, ma sembra proprio dai loro atteggiamenti che vi sia qualcosa di tenero.

Altre rivelazioni parlano dello zampino delle sorelle Selassié in questa nuova liaison. Le tre ragazze di origini etiopi (Clarissa, Jessica e Lulù) sarebbero molto amiche dell’uomo in questione e avrebbero fatto da tramite per la conoscenza tra Valeria Marini ed il 35enne imprenditore napoletano.

Ancora una volta il GF Vip si trasforma dunque in una sorta di mezzo per nuove storie e relazioni anche fuori dalla casa, a telecamere spente. In questo caso alcune delle concorrenti, le Selassié, avrebbero dato il là alla Marini per iniziare un rapporto sentimentale.