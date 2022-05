Ex vincitore del Grande Fratello sbarca all’Isola dei Famosi? Annuncio bomba. Spera di andare in Honduras con gli altri Vip

Era sparito dai radar televisivi dal 2019, quando fece l’ultima apparizione nel salotto di Barbara D’Urso. Adesso ha confessato in un’intervista che vorrebbe prendere parte al reality di Mediaset.

A volte ritornano. Verrebbe da dire questo pensando ad alcuni personaggi del mondo televisivo caduti nel dimenticatoio dopo essere riusciti a conquistare una fama effimera e passeggera. Vi ricordate ad esempio di Mauro Marin del Grande Fratello? Di lui si sono perse le tracce dal 2019, quando fece la sua ultima apparizione sul piccolo schermo, ospite da Barbara D’Urso, nel salotto di Canale 5. La sua delicata situazione familiare gli ha fatto prendere altre strade nel corso di questi anni ed ora è tornato a parlare attraverso un’intervista al settimanale Mio.

Dopo l’avventura a Cinecittà, Marin è stato protagonista di molte serate in discoteca e ha cavalcato la sua notorietà. Dopo le varie ospitate però, è pian piano uscito dai radar, preferendosi concentrare sull’attività di famiglia, ovvero la vendita di salumi. In realtà in questi mesi è tornato anche in tv assieme all’amico Gigi Arca, conducendo un programma su Italia 121.

Isola dei Famosi, il sogno di Mauro Marin: “Ma non è facile poter partecipare”

La sua vita privata sta facendo fortunatamente dei passi avanti, dopo il periodo conflittuale con l’ex Jessica, madre del figlio Brando. A giugno il giudice civile deciderà il mantenimento che Mauro dovrà dare al bambino, anche se già da tre anni si occupa del suo sostentamento economico.

Nell’intervista rilasciata a Mio Mauro Marin ha voluto ricordare anche Veronica Ciardi, con la quale aveva avuto una storia all’interno della casa del Grande Fratello. I due sono in discreti rapporti come spiegato da lui stesso:

“Le ho fatto gli auguri perché si è sposata e ha due figli. Finisce qua. Sarah Nile non invitata al matrimonio di Veronica? Ci sono rimasto male, ma sono affari loro in fondo. Mi dispiace, però, che alcuni rapporti si guastino“.

Per quanto riguarda invece il futuro professionale e la possibilità di riaffacciarsi in tv, Marin ha un sogno chiamato Isola dei Famosi.

Tuttavia è consapevole di come sia difficile poter entrare a far parte del cast del reality condotto da Ilary Blasi.

“Prendono solo il cugino di, il fratello di, il padre di. Io sono solo il figlio di mio padre ma non ha nulla a che vedere con lo show-business“.