Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, grande ritorno in scena: fan non stanno più nella pelle

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe esserci un gran ritorno in scena che fa sognare i fan: le anticipazioni

È da poco terminata la settima stagione della fiction di successo di Rai Uno che incassa grandi soddisfazioni per i vertici. Inevitabilmente la programmazione prosegue e si pensa sempre di più a come far prendere forma alla prossima stagione.

Alessandro Tersigni interpreta da sette stagioni l’amatissimo Vittorio Conti, consulente pubblicitario del magazzino attorno cui si sviluppa la trama de Il Paradiso delle Signore. Ha sposato Marta, ma il dramma della sterilità della donna colpisce la coppia a tal punto da spingerlo tra le braccia di sua cognata Beatrice. Il tradimento non verrà mai a galla, ma la situazione tra i due coniugi diventerà insopportabile a tal punto da separarsi e l’attrice Gloria Radulescu -che interpreta Marta- sparisce dalla soap.

Tuttavia, Alessandro Tersingi a FanPage.it ha fatto un grande spoiler su quello che è il futuro dell’attrice romana: “Non dimentichiamo che sono ancora sposati, perché negli Anni Sessanta non c’era il divorzio, questo non vuol dire che non possa tornare quest’anno o l’anno prossimo”.

Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni attacca il Grande Fratello

Tra le altre cose, durante l’intervista a FanPage, Alessandro Tersigni ha parlato anche del Grande Fratello: “Secondo me il reality ha perso credibilità, non si può cercare lì la via per poi fare l’attore o il presentatore, a volte ci si riesce, a volte no”. L’attore ha partecipato alla settima edizione del reality show classificandosi secondo dopo Milo Corretti e soltanto successivamente ha intrapreso la carriera che desiderava arrivando poi in TV ed al cinema.

Per quel che riguarda, invece, il suo personaggio Vittorio Conti, l’attore romano ha svelato: “L’anno prossimo ci saranno delle novità, due o tre location nuove, quindi avremo a che fare con tante cose belle e divertenti. E speriamo che Vittorio Conti almeno quest’anno abbia una storia d’amore decente, perché in tutte le stagioni è stata una nota dolente”.