GF Vip 7, che sorpresa nel cast: il nome fa già discutere

Arrivano le primissime indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 7, che partirà ad autunno-inverno prossimo, dunque tra vari mesi

Mancano ancora molti mesi all’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un reality show molto discusso e forse un po’ troppo simbolo del trash televisivo, ma che fa sempre ascolti ed interazioni di grande rilievo.

Il programma condotto da Alfonso Signorini, che vedrà numerosi volti celebri della TV italiana reclusi nella storica ‘casa’ di Cinecittà, dovrebbe prendere il via ad autunno 2022 inoltrato e durare diversi mesi.

Intanto i produttori Mediaset già stanno lavorando al cast, ovvero a coloro che saranno invitati a partecipare al GF Vip 7. Molte le indiscrezioni di rito, anche se l’ultimo nome fuoriuscito secondo Oggi fa già davvero discutere.

Volto noto dei programmi di Canale 5: è una ‘critica’ di lusso

Pare che tra i personaggi contattati in questi giorni per far parte del GF Vip 7 ci sia anche una donna che frequenta spesso i salotti di Canale 5, una opinionista che non ha peli sulla lingua e non si frena nel contestare i vari personaggi dei reality.

Si tratta di Patrizia Groppelli, imprenditrice ed opinionista ormai nota al grande pubblico. Nata nel 1973 a Milano, la donna è anche la compagna del giornalista Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Patrizia è tra le opinioniste più frequenti nelle trasmissioni pomeridiane e mattutine di Canale 5.

Una scelta, quella di inserirla nel cast del GF Vip, che potrebbe far discutere. Visto che la Groppelli si è recentemente scagliata senza mezzi termini nelle trasmissioni di Federica Panicucci e Barbara D’Urso verso molteplici partecipanti di tali show.

Ad esempio ha avuto litigi forti con Alex Belli, con la compagna Delia Duran e di recente anche con i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, come Mercedesz Henger contestata per aver partecipato al programma nonostante la condizione precaria della madre Eva dopo l’incidente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Groppelli (@patgroppelli)

Una vera e propria ‘critica‘ ad arte, che potrebbe subito scombussolare le armonie ed i caratteri all’interno della casa. Se Patrizia Groppelli decidesse realmente di partecipare al GF Vip 7, prepariamoci tutti a polemiche, litigi, scontri verbali di ogni genere.