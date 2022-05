Amatissima coppia della TV si sposa: Gemma Galgani celebrerà le nozze

Una grande notizia riguarda Gemma Galgani che non sta vivendo il periodo più florido della sua vita, ma adesso è in ripresa

Negli ultimi tempi la dama di Uomini e Donne non se l’è passata proprio bene, però arrivano notizie confortanti per quel che riguarda la sua vita privata: è stata chiamata a celebrare le nozze di un’amatissima coppia.

Gemma Galgani ha vissuto un periodo fuori dal dating show di Maria De Filippi e quando è tornata non ha potuto far altro che constatare che per lei non c’è più nessuno. Anche Giacomo, infatti, ha scelto di frequentare altre dame lasciando a casa la Galgani che è ormai sempre più lontana dal centro della produzione di Uomini e Donne. Nonostante si siano vociferati problemi di salute, la dama torinese è tornata sempre più convinta delle sue potenzialità a regalare spettacolo.

Tuttavia è innegabile pensare che la dama è da anni all’interno del dating show e che forse la produzione ha bisogno di un ricambio -non troppo accettato dai fan- e mettere fuori dalla rosa la Galgani.

Gemma Galgani, la risalita: dalle delusione d’amore alla celebrazione di un matrimonio

Nozze che si sarebbero dovute celebrare prima, ma anche Caterina Corradino e Biagio Buonomo fanno parte di quelle coppie che hanno fatto slittare la celebrazione a causa del Covid e delle restrizioni che ne derivavano. I due hanno preso parte nel 2020 ad Uomini e Donne ed hanno conosciuto lì la dama torinese cui hanno chiesto non solo di venire come invitata, ma anche per celebrare le nozze tra i due. All’epoca Caterina e Biagio uscirono quasi immediatamente insieme dal dating show perché certi del loro amore che, di fatti, è risultato essere vincente.

Come svelato dalla coppia sulle colonne del Magazine del dating show, la celebrazione si terrà in spiaggia come entrambi hanno sempre sognato. Gemma Galgani non sarà l’unica invitata del dating show perché insieme a lei verrà anche l’amica e collega Ida Platano: la coppia spera -e n’è convinta- che il loro matrimonio possa essere di buon auspicio anche alle due dame del dating show in cerca del loro cavaliere.