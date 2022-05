Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano tutti di stucco: epilogo assurdo durante le registrazioni!

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne i protagonisti assoluti sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri: cos’è successo tra i due ex.

Al centro dello studio di Uomini e Donne sono tornati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra i due infatti c’era stato un presunto ritorno di fiamma, ma adesso per i telespettatori c’è un epilogo inaspettato: cosa vedremo su Canale 5.

La soap opera che ha caratterizzato questa edizione di Uomini e Donne è senza ombra di dubbio quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Infatti quest anno il cavaliere tarantino è tornato in trasmissioni e tra le tante dame conosciute sembra proprio che non ha mai perso d’occhio la sua ex fidanzata. Nel corso delle registrazioni di mercoledì 11 maggio ci sono stati numerosi scossoni che caratterizzeranno le prossime puntate del dating show. Secondo le anticipazioni i due saranno i protagonisti assoluti.

Oramai per tutti è palese che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio ritorno di fiamma, visto che i due protagonisti di questa vicenda lasciano pochi dubbi a riguardo. Quindi per ricostruire il riavvicinamento tra i due bisogna ricapitolare tutto ciò che è successo negli ultimi mesi. Andiamo quindi a vedere prima cos’è successo durante le ultime puntate del Trono Over e cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della soap opera messa su da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo insieme? L’epilogo sorprende tutti

Nell’ultimo episodio di Uomini e Donne al centro dello studio abbiamo visto Gloria con Fabio e Riccardo. Proprio quest’ultimo al termine della puntata ha fermato la dama e le ha chiesto di uscire assieme per un drink e conoscersi meglio. La dama sorprendentemente però ha rifiutato l’invito. Guarnieri ha comunque ribadito di provare interesse per la donna che tuttavia ha ripetuto di voler approfondire con Fabio. Proprio qui ha preso parola Ida dando vita a diversi colpi di scena. Infatti la Platano ha sbottato in studio, rivelando che Riccardo le avrebbe tolto il saluto.

Di tutta risposta il tarantino ha spiegato di aver preso questa decisione per evitare fraintendimenti nel rapporto tra i due. Dopo questa querelle i due hanno danzato sulle note di una canzone di Diodato, che Riccardo aveva dedicato ad Ida per la proposta di matrimonio. Al termine del ballo, Ida ha deciso di chiudere definitivamente con Marco, il ragazzo che stava frequentando, spiegando di non provare interesse nei suoi confronti. Alla fine Ida ha anche confessato di volerci riprovare con lui, con la questione che è finita con un’ennesima litigata. Vedremo quindi cosa succederà nei prossimi appuntamenti.