Eurovision 2022, Ginoble de Il Volo positivo al Covid, la Rai: “Valutiamo soluzione alternativa”

Nuovo appuntamento con l’Eurovision questa sera: quello della seconda semifinale. Andrà in onda su Rai Uno dal PalaAlpitour di Torino a partire dalle 20.30. Sarà condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika e in totale si esibiranno 40 artisti che rappresenteranno altrettanti Paesi.

Tra gli italiani Achille Lauro in rappresentanza di San Marino con la canzone Stripper. Tra i favoriti per la vittoria ci sono i cantanti italiani Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022.

Tra gli ospiti di questa sera ci sarebbe stato il Volo, ma a causa della positività al Covid di Gianluca Ginoble, la Rai starebbe trovando una soluzione alternativa: “Nelle ultime ore abbiamo avuto notizia che uno dei ragazzi de Il Volo è risultato positivo al Covid. Sta bene, non ha sintomi e noi stiamo studiando una soluzione digitale per permettere lo stesso la performance”, ha dichiarato l’executive producer Rai Claudio Fasulo.

Stripper è la canzone che Achille Lauro porterà sul palco degli Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Il brano rispecchia lo stile dell’artista, con continui riferimenti culturali che vanno da Britney Spears ai Beatles. La canzone ha visto la collaborazione di Achille Lauro, Davide Petrella, Francesco Viscovo, Simon Pietro Manzari, Daniele Dezi, Daniele Mungai, Mattia Cutolo, Marco Lanciotti, Gregorio Calculli e Matteo Ciceroni.

“Stripper talks about freedom. It is a push for us to be as free as we can. To be able to choose and to be free to choose.”

🇸🇲 We talked to San Marino’s Achille about the message behind his song ‘Stripper’ ⬇️https://t.co/eM4Maz0r5P

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022