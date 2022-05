Colpaccio di Milly Carlucci: grande innesto nel cast di Ballando con le Stelle 2022

Milly Carlucci pare aver convinto la donna, molto amata dal pubblico televisivo della Rai, a partecipare al noto talent di ballo

Senza alcun dubbio, la stagione televisiva Rai del 2022-2023 confermerà la messa in onda della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il talent show dedicato ai vip amati dal pubblico alle prese con vari stili di ballo.

Lo show di Rai Uno, sempre senza alcun dubbio, vedrà la mitica Milly Carlucci alla conduzione ed alla gestione artistica del programma. Affiancata dallo storico partner musicale Paolo Belli e dalla solita giuria aspra e critica nei voti.

La Carlucci sta lavorando in queste settimane al cast. C’è grande attesa e fermento per capire quali personaggi del mondo dello spettacolo si cimenteranno con il ballo e con un’arte che, forse, non è ancora nelle loro corde.

La conduttrice sembra intenzionata a dire sì: primi ammiccamenti in Rai

Il settimanale Oggi ha lanciato intanto l’indiscrezione sul colpaccio di Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice vuole a tutti i costi sul palco dello show di Rai Uno una sua giovane collega, con la quale ha stretto di recente un ottimo rapporto professionale.

Pare che Milly stia corteggiando, con buoni risultati, Caterina Balivo. La ragazza napoletana, altro volto noto dei programmi di intrattenimento targati Rai, dovrebbe essere una delle presenze d’eccezione nell’edizione 2022 di Ballando.

Tra la Carlucci e la Balivo c’è enorme stima reciproca. Inoltre Milly l’ha già voluta come parte centrale della giuria del suo ultimo show, ovvero Il Cantante Mascherato, nell’edizione recente vinta da Paolo Conticini, altro ‘aficionado’ della Carlucci.

Caterina Balivo, conduttrice apprezzata e ragazza dal fascino mediterraneo, è molto tentata dall’avventura di Ballando con le Stelle. Chi la conosce bene ammette che Caterina ha anche buone doti e movenze nell’arte della danza. Per Milly sarebbe dunque un colpaccio, un volto noto ed amato che darebbe più visibilità e fascino alla prossima edizione autunnale.