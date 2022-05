Anna Tatangelo-Livio Cori, spunta un segreto: c’è qualcosa che non torna. Dopo la rottura ci sono posizioni diverse tra i due ex fidanzati

Quello che sappiamo, forse non è nemmeno tutto quello che è successo. Perché Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati, eppure ci sono alcuni particolari che non tornano e lasciano spazio alla speranza dei fan.

Lo spiega il settimanale ‘Diva e Donna’ che parla di alcune stranezze. Ad esempio il fatto che dal profilo Instagram della cantante siano sparite tutte le foto di coppia con il compagno. ma lei fino ad oggi non ha tolto il ‘segui’ al suo ex. E anche Livio risulta ancora oggi un follower di Lady Tata.

E allora dobbiamo pensare che sia stata solo una pausa di riflessione, una crisi passeggera che stanno cercando di superare? I fan della coppia sperano ancora in un ritorno di fiamma e adesso possono avere elementi per sperare.

Anna Tatangelo-Livio Cori, spunta un segreto: tutto quello che non funziona

Non è tanto la forma, quanto la sostanza perché Livio Cori non ci sta a passare da ingrato. La rottura ha fatto molto rumore, perché pare che a mettere la parola fine sarebbe stata l’ex compagna di Gigi D’Alessio.

Secondo ‘Oggi’ il cantante napoletano si sarebbe anche lamentato per una storia che non sopportava più. E citando lo staff di Livio Cori spiegava come il nome di Lady Tata fosse pesante: lei ormai è famosa da anni non solo per la vita passata accanto a Gigi D’Alessio che è anche padre di suo figlio Andrea. Invece Livio ha una carriera ancora tutta da costruire e quindi il rischio era quello solo di passare come il fidanzato di Lady Tata.

Parole che lui ha contestato fermamente. “Non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Tutto quello che leggete in giro virgolettato come se l’avessi detto io su vari giornali blog e siti del caso non è vero. Non ci pensate proprio pensate ad altro, non vi applicate ad altro tutto le cose che voglio dire le dico qua su Instagram, è la fonte reale che avete”. Lei invece ha scelto da subito la via del silenzio, ma queste parole alimentano i dubbi e fanno aumentare il partito dei nostalgici.