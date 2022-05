Uomini e Donne, che sorpresa: ex protagonista è incinta – FOTO

Splendida e sorprendente notizia che arriva dalla ragazza, volto noto nel recente passato del programma di Maria De Filippi

Molto diverso e variegato il destino dei protagonisti del programma Uomini e Donne. Il talk show ‘romantico’ di Canale 5 condotto ed ideato da Maria De Filippi pronto a regalare sia love story che notorietà a chi vi partecipa.

Nella storia del noto e amatissimo programma pomeridiano si segnalano storie a lieto fine o meno. Ci sono coppie nate all’interno del salotto di Uomini e Donne, ma anche situazioni che, una volta terminato il corteggiamento in diretta televisiva, hanno visto rompere il proprio legame.

Ma c’è anche chi ha provato a trovare l’amore ed una situazione sentimentale stabile tramite il programma di Maria De Filippi, per poi tornare ai propri passi e realizzarsi lontano dalle luci dello show e dalle telecamere.

La ragazza al settimo cielo: “Non avrei mai pensato di…”

Quest’ultimo è il caso della bella Larisa Pop, ex corteggiatrice e volto piuttosto noto di Uomini e Donne. I più attenti seguaci del programma si ricorderanno delle sue apparizioni qualche anno fa, precisamente nel 2017.

La ragazza di origini rumene decise circa cinque anni orsono di corteggiare pubblicamente il giovane manager Marco Cartasegna, tentando l’uomo per diverse puntate. Larisa però successivamente ha preso una decisione scioccante: ha lasciato il programma della De Filippi tornando sui propri passi, ovvero continuando a lavorare nella moda.

Ieri Larisa Pop ha dato un annuncio splendido per la sua vita personale. La modella è incinta, come affermato sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato una splendida immagine di sé, in vacanza alle isole Mauritius, con tanto di pancione: “Non avrei mai immaginato di pubblicare una mia foto con 7 kg in più ma più bella di prima”.

Uomini e Donne è dunque ormai il passato. Larisa Pop sta mettendo su famiglia assieme al suo ormai storico compagno, Fabio Fanfani, manager italo-svizzero che ha fatto innamorare di sé la bella Larisa ormai da diversi anni.