Reddito di cittadinanza 2022: chi non lo riceve a maggio e come risolvere subito. Quella di aprile potrebbe essere l’ultima rata per molti

Per tutti coloro che rischiano di perdere il proprio diritto al sussidio governativo ci sono alcune procedure specifiche per verificare se effettivamente non lo riceveranno più da maggio.

Per molte famiglie italiane rappresenta un sussidio fondamentale per arrivare a fine mese. Nonostante le iniziali polemiche sul reddito di cittadinanza, legato ai soliti furbi che l’hanno percepito in modo illecito, in questo momento di difficoltà economica è uno strumento rivalutato. Tra biennio pandemico e crisi internazionale per la guerra in Ucraina, il contesto finanziario del nostro paese è davvero troppo complesso per parlare di ripresa a lungo raggio. I soldi stanziati dal governo per le famiglie hanno un peso specifico rilevante, ma c’è il rischio per alcune famiglie di non riceverlo più a partire da questo mese di maggio. In caso di mancato arrivo dei soldi è importante scoprire subito la causa dello stop, per cercare di capire se c’è stato un errore o è una decisione definitiva.

Sono diversi i motivi per cui si potrebbe perdere il diritto al reddito di cittadinanza. Il primo può riguardare una sanzione, oppure perché si inizia un’attività lavorativa che fa decadere i paletti delle soglie reddituali previste dalla legge. Esiste poi un’altra casistica, su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione oggi, e riguarda la scadenza delle 18 mensilità continuative.

Reddito di cittadinanza 2022: tutti i modi per controllare la propria situazione

Dopo 18 pagamenti il reddito di cittadinanza decade automaticamente, ma dal mese successivo all’arrivo dell’ultima ricarica è possibile presentare la domanda per il rinnovo. Ovviamente visto che è presente da oltre tre anni, in molti hanno superato questa scadenza e devono procedere con il rinnovo. Alcuni sono arrivati addirittura alla 36sima mensilità. Chi ha iniziato a percepirlo da aprile 2019 ha toccato la prima scadenza a settembre 2020 e dopo la richiesta di rinnovo lo ha continuato a ricevere da novembre 2020 fino appunto ad aprile 2022. Ora a maggio non vedrà nessuna ricarica.

Per controllare se riceveremo o meno la mensilità di maggio ci sono diverse soluzioni piuttosto agevoli. Si può ad esempio consultare l’area personale sul sito dell’Inps, accessibile con credenziali Spid, Cie o Cns, e verificare lo stato del reddito di cittadinanza.

In alternativa si può contattare il numero verde dell’Istituto oppure rivolgersi a un patronato. Scoprire in tempo se siamo arrivati alla scadenza dei 18 mesi è fondamentale per non rischiare di perdere tempo inutile nella richiesta del rinnovo della procedura. Si rischia di saltare delle mensilità, e per le famiglie in grave difficoltà economica magari è un lusso che non ci si può permettere.