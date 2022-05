Soleil Sorge, la mamma si scaglia contro Alex: è bufera sul web

La querelle tra Soleil Sorge e Alex Belli sembra non aver fine neppure a mesi di distanza dalla finale del GF Vip

“Una storia infinita con te” cantava Eros Ramazzotti, ma quella tra i due gieffini è decisamente una pellicola drammatica. Adesso al centro della questione -tra tanti- è finita anche la mamma dell’influencer.

L’ultima edizione del Grande Fratello VIP ha mietuto qualche vittima di troppo, ma sicuramente il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ha fatto grande scalpore prima, durante e dopo il reality show. In particolare, il teatrino creato da Alfonso Signorini ha appassionato indubbiamente i telespettatori di Canale 5, ma ha anche portato avanti la questione per troppo tempo.

Alla fine dei conti, non è stato più soltanto un triangolo, ma qualcosa che si è espanso tra altri gieffini, amici, parenti ed i telespettatori che dicono la loro. Adesso c’è un’altra persona che si è introdotta nel rapporto tra i due gieffini, la mamma di Soleil che non le ha mandate a dire ad Alex Belli.

“Alex Belli deve smetterla di dire bugie”, parole al vetriolo dalla mamma di Soleil

Sul suo profilo Instagram, la mamma di Soleil Sorge, Wendy Kay ha ammesso: “Buongiorno solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi, ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta! Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito. Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui, vi auguro una buona domenica a tutti”.

Soleil non ha voluto più sapere niente del gieffino a seguito della fine della loro esperienza al reality show, neanche per vie traverse, tant’è che l’influencer ha deciso di dedicare “la giornata internazionale dell’unfollow” proprio alla sua vecchia fiamma. La mamma di Soleil evidentemente non ha mai apprezzato l’attore di CentoVetrine e non l’ha mandato a dire.