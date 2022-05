Il Paradiso delle Signore 7, il sogno del pubblico sta per avverarsi: torna un amatissimo volto

La nuova stagione de ‘Il Paradiso delle Signore 7’ riserverà tantissime sorprese. Andiamo quindi a vedere le prime anticipazioni sulla soap.

Il Paradiso delle Signore 7 è pronto a sbarcare su Rai 1 con i telespettatori pronti ad assistere a tantissimi colpi di scena. Nei prossimi episodi avremo anche un’amatissimo ritorno: scopriamo di cosa si tratta.

Il Paradiso delle Signore è la soap opera Rai che in questi anni è riuscita ad attrarre milioni di telespettatori, pronti ad assistere a tutti i colpi di scena che avvengono durante gli episodi. In rete giàs tanno uscendo le prime anticipazioni sui nuovi episodi della soap opera. Infatti non mancheranno gli addii, le conferme ed i ritorni. Uno di questi potrebbe avere del clamoroso per tutti i telespettatori.

Infatti in rete si vocifera che nel grande magazzino milanese potrebbe farvi ritorno Teresa, protagonista delle prime due stagioni andate in onda in prime time e che adesso vengono riproposte in replica nel pomeriggio di Rai 1. Adesso quindi in molti si chiedono quanto di vero ci sia dietro il ritorno di Teresa. A risolvere ogni dubbio ci ha pensato l’attrice Giusy Buscemi che sul settimanale Oggi ha rilasciato una lunga intervista parlando anche della soap opera. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Il Paradiso delle Signore, torna anche Teresa? Giusy Buscemi toglie ogni dubbio

In questi giorni a sfatare ogni dubbio sul ritorno di Teresa ci ha pensato Giusy Buscemi. Infatti l’attrice ha voluto rilasciare il settimanale Oggi, in cui ha dichiarato: “Vedremo, chi lo sa. Magari un cameo“. Le prime due stagioni hanno visto protagonisti Giuseppe Zeno, Alessandro Tersigni e appunto Giusy Buscemi. Per quanto riguarda questi tre attori interpretavano il direttore del grande magazzino Pietro Mori, il pubblicitario Vittorio Conti e la giovane Venere appena approdata dalla Sicilia Teresa Iorio. Nel corso delle puntate sia Mori che Conti si sono innamorati della ragazza che alla fine ha scelto il primo.

La soap opera però si è conclusa tragicamente con la morte di Pietro e l’addio a Milano della Iorio. Addio che però potrebbe trasformarsi in una clamoroso ritorno ne Il paradiso delle signore 7. Proprio l’attrice ne ha parlato durante un’intervista da Serena Bortone affermando: “È stato un ruolo di successo ma su un ritorno vedremo. Mai dire mai“. Quel che è anche vero è che l’attrice siciliana sarà impegnata in un’altra fiction Rai di successo ‘Un passo dal cielo‘. Per questo motivo un ritorno potrebbe sì esserci, ma solo per qualche cameo.