Brutte notizie per Alberto Angela: weekend da dimenticare!

Brutte notizie per il noto conduttore e divulgatore televisivo, che non ricorderà positivamente il weekend del 7-8 maggio

L’Italia ed il pubblico italiano, si sa, sono grandissimi fan di Alberto Angela. Il celebre divulgatore è uno dei personaggi televisivi maggiormente apprezzati della Rai per il suo modo di raccontare e narrare vicende del passato e resoconti storico-artistici.

Il figlio del noto Piero Angela ha dunque un posto ben specifico nel cuore degli italiani, avendo anche raccolto moltissime adesioni ‘romantiche’ dal pubblico femminile per il suo fascino indiscusso.

Però i resoconti televisivi della serata di ieri, sabato 7 maggio, lo hanno lasciato esterrefatto. Il suo programma Ulisse – Il piacere della scoperta ha ricevuto notizie non troppo brillanti dai dati di share ed ascolti raccolti già in mattinata.

Gli ascolti di sabato 7 maggio: Amici stravince la sfida del saturday night

Alberto Angela ha ottenuto in realtà un buon risultato in fatto di ascolti. Il prime time di Rai Uno del sabato sera ha registrato più di 2 milioni di telespettatori, con uno share assolutamente di tutto rispetto superiore al 15%.

Ulisse però è stato stracciato dal prodotto di punta di Mediaset di questo periodo. L’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi ha registrato una vittoria schiacciante nel sabato televisivo italiano. Ben 4 milioni e mezzo di telespettatori collegati a seguire una delle ultime fasi del talent show di Canale 5, con uno share del 29,84%.

Praticamente doppiato Alberto Angela, che sa di competere contro uno show amatissimo dai più giovani sino al pubblico più esperto. Nonostante il suo Ulisse renda sempre numeri più che discreti.

Al terzo posto negli ascolti di ieri sera si piazza la serie crime FBI, andata in onda su Rai Due con uno share del 5,97%. Seguito dal film scelto da Rete 4 per la prima serata, ovvero Più forte ragazzi! con la coppia sempreverde Bud Spencer e Terence Hill. La commedia ha ottenuto il 4,57% di ascolti. Male infine la scelta di La7 di mandare in onda una puntata della serie Yellowstone, già vista su Sky: soltanto il 2% di share per l’emittente di Cairo.