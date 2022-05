Iliad senza rivali: l’ultima offerta è davvero imperdibile. Tutti i dettagli di una promozione che non ha precedenti per l’azienda francese

Un abbattimento dei costi per tutti gli utenti che rischia di sbaragliare la concorrenza. Il nuovo corso di Iliad è incentrato anche sulla fibra ottica della rete fissa.

Nell’ultimo periodo ha messo decisamente una marcia in più rispetto alla concorrenza nel mondo della telefonia. Stiamo parlando di Iliad e delle sue imperdibili promozioni, sempre più vantaggiose per tutti gli utenti. Il marchio low cost francese ha deciso di aggredire anche la fetta di mercato della rete fissa, con prezzi sulla fibra ottica al ribasso. I dubbi sull’effettiva qualità della connessione, grosso problema dei primi tempi, si sono andati via via dissipando con il passare delle settimane. Siamo più o meno al livello degli altri grandi colossi della telecomunicazione e questo è confermato anche dai numeri. In totale hanno deciso di affidarsi ad Iliad, tra fisso e mobile, circa 9 milioni di utenti in Italia.

Ora l’azienda parigina vuole continuare ad aggredire la concorrenza con un’offerta sempre più vantaggiosa ed economica. Il 5G e la fibra sono le nuove frontiere da varcare, con standard qualitativi in continuo miglioramento. Dando uno sguardo a quelle che sono le offerte che riguardano smartphone e casa, non possiamo non citare l’ultima che si riferisce alla rete fissa e che sta spopolando in queste settimane

Iliad senza rivali: il mercato della fibra ottica è sempre più suo

La nuova promozione che riguarda la fibra, costa 15,99 euro al mese per i già clienti Iliad e 23,99 euro per chi non lo è.

Sono previste come al solito chiamate illimitate verso tutti i gestori italiani di fisso e mobile e la connessione in fibra ottica con 5 Gbit/s complessivi in download (fino a 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet, e fino a 0,5 Gbit/s in Wi-Fi). I parametri possono variare in base a copertura, gradi di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server e utilizzo della connessione Wi-Fi.

L’offerta mobile invece è sempre la stessa, ovvero quella da 120 giga in 5G con tutto senza limiti al prezzo di soli 9,99 euro al mese.