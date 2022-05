Stefano De Martino, arriva la consacrazione definitiva: la decisione Rai fa sognare tutti! Il tempo della gavetta è finito per l’ex ballerino

Dopo le positive esperienze in conduzione, la Rai ha deciso di puntare su di lui per un nuovo programma di varietà indirizzato ad un pubblico giovanile.

Dopo essere cresciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino ha mostrato tutte le sue qualità in Rai. Dalla danza, dove è sempre stato bravissimo, alla conduzione televisiva. Made in Sud è stato un trampolino di lancio sensazionale che gli ha permesso di conquistare definitivamente il pubblico e fare pratica con un ruolo che non tutti pensavano potesse essergli congeniale. Il 32enne, diventato famoso anche come marito di Belen Rodriguez, adesso punta in alto, ad uno show tutto suo, sempre sulla televisione pubblica. Dopo una piccola parentesi come giudice ad Amici (un ritorno alle origini) la sua mente è ora tutta concentrata sulla chance che vuole concedergli Stefano Coletta, direttore di Rai Uno.

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Diva e Donna Stefano De Martino sta lavorando insieme a Coletta alla creazione di uno show che possa valorizzare il suo grande talento. Un varietà di grande appeal per il pubblico giovanile che possa permettergli anche di ballare, cantare e ospitare personaggi di primissimo piano.

Stefano De Martino, pronto uno show tutto suo sulla Rai: anche Belen al settimo cielo!

Sul proprio profilo Instagram, il direttore di Rai Uno ha postato pochi giorni fa una foto in compagnia del ballerino campano, associando una didascalia che non ha bisogno di grosse spiegazioni: “Work in progress“.

Belen Rodriguez sarebbe al settimo cielo per questa nuova opportunità professionale del marito e glielo avrebbe già fatto presente in modo entusiastico. Lei ha sempre creduto un Stefano e il loro riavvicinamento ha mostrato lati del rapporto mai sopiti. Dopo aver lasciato Antonino Spinalbese la modella sudamericana si è riavvicinata al suo grande amore. I due condividono il piccolo Santiago di nove anni e ora sembrano proprio una famiglia perfetta. Dal punto di vista professionale le cose non potrebbero andare meglio, visto che anche Belen ha raccolto un ottimo successo alla conduzione de ‘Le Iene’. Momento d’oro.