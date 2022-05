Francesco Chiofalo, appello disperato in Tv: “Mi sa che è peggio dopo l’annuncio”

Francesco Chiofalo ha sfiorato la vittoria ne La pupa e il secchione show 2022, anche la sua esperienza nel programma, però, non è stata solo positiva: ecco quale appello ha fatto dagli studi di Pomeriggio Cinque,

In molti avevano hanno sicuramente fatto il tifo per la vittoria di Francesco Chiofalo a La pupa e il secchione show. Come anticipato dalla sua fidanzata Drusilla Gucci nel programma #isolaparty, l’influencer si è rivelato un mattatore. Non è caduto in preda all’ansia, che sarebbe uno dei suoi difetti, ma ha regalato tante risate e divertimento al pubblico.

Il suo percorso nel programma, che si è interrotto a causa di un errore della sua “secchiona” Valentina Matteucci, ha avuto alcuni momenti difficili. La sua fidanzata aveva raccontato in un’intervista al settimanale Chi di essere molto gelosa, e dopo aver visto Chiofalo coinvolto in un gioco de La pupa e il secchione show con la pornostar Malena, aveva espresso la volontà di voler mettere in pausa la loro relazione sentimentale.

Il precedente con Malena e la prova della finale

Drusilla aveva detto subito dopo la puntata che non le era piaciuto il comportamento tenuto da Lenticchio con Malena durante lo spogliarello. Sembrava che questa situazione si fosse risolta quando la pronipote di Giorgio Gucci, fondatore dell’omonima casa di moda, si era presentata in studio, scambiandosi delle effusioni con Francesco.

Durante la finale del programma, però, c’è stato un nuovo gioco che avrebbe scatenato la gelosia di Drusilla. Alle coppie di pupe e secchioni è stato chiesto di ballare un lento e di scambiarsi un “bacio a stampo“. Questo non è affatto piaciuto alla Gucci, che si sarebbe aspettata ancora una volta un comportamento diverso da parte del suo fidanzato.

L’appello di Francesco Chiofalo: basterà per ricucire con Drusilla?

Francesco Chiofalo è stato ospite di Pomeriggio Cinque insieme a Marialaura De Vitis, la vincitrice de La pupa e il secchione show, nella puntata del 4 maggio. Lenticchio ha spiegato che Drusilla avrebbe preferito che lui si comportasse come Asia Valente. Quando le è stato chiesto di baciare il suo secchione Mirko Gancitano, la Valente si è rifiutata, spiegando di essere fidanzata. Ha dunque accettato di riceve il baciamano.

Secondo Drusilla, anche Francesco si sarebbe dovuto comportare allo stesso modo. Chiofalo ha dunque fatto il suo appello: “Drusilla, per cortesia, cerca di capire che io ti amo e rinsavire. Era un gioco, non potevo fare altrimenti. Devi entrare nell’ottica che a un certo punto devi essere meno arrabbiata con me. E devi cercare pure di capire che io ti amo e non puoi stare sempre arrabbiata. Mi sa che è peggio dopo che ho fatto questo annuncio”.

Ecco Francesco Chiofalo con il suo maialino domestico: