I due concorrenti del GF Vip 6 mano nella mano! Fan in visibilio – FOTO

Potrebbe essere nata una nuova coppia tra ex concorrenti del GF Vip 2021. Sono stati avvistati in città con atteggiamenti molto affettuosi

Il Grande Fratello Vip non è solo uno spettacolo ironico e divertente da seguire per i più appassionati. Ma anche una sorta di possibilità romantica per tutti i concorrenti, che spesso hanno trovato liaison o rapporti amorosi all’interno della casa.

Basti pensare alle storie recenti tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, che continuano a frequentarsi al di fuori della casa. Oppure alla liaison tra il nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassié, i quali però sembrano essersi lasciati da pochi giorni.

Ma nelle ultime ore i rumors si stanno intensificando riguardo un’altra coppia, che potrebbe formarsi dopo la fine dell’edizione del GF Vip 6. Due ex partecipanti sono stati infatti avvistati assieme in città, con atteggiamenti piuttosto affettuosi, facendo così parlare di loro.

Amicizia o relazione? Il post su Instagram non chiarisce

I due personaggi in questione sono Antonio Medugno e Nathalie Caldonazzo. Una coppia insolita, anche se all’interno del GF Vip i due avevano instaurato un ottimo rapporto, di simpatia e quanto meno di amicizia.

Come sostiene Very Inutil People i due ex concorrenti sarebbero stati intravisti nel centro di Napoli alcuni giorni fa. Antonio e Nathalie stavano passeggiando mano nella mano, almeno secondo le ricostruzioni di alcuni passanti. Un atteggiamento affettuoso e di grande vicinanza, che potrebbe essere il preludio ad un rapporto intimo.

Il noto tiktoker ha poi pubblicato su Instagram una story che conferma l’incontro tra i due. Una foto che li ritrae assieme, corredata ad un messaggio molto dolce: “Finalmente con lei”, con tanto di cuoricino e il tag di Nathalie Caldonazzo in bella vista.

Storia d’amore in vista? O semplice amicizia? Il tutto è ancora da chiarire. Però alcuni indizi sembrano far pensare come Antonio Medugno nutra grande affetto per Nathalie ma allo stesso tempo abbia un’altra donna nel cuore.

Di recente è stato svelato come Medugno abbia una frequentazione con Rosa Di Grazia, ex ballerina di Amici. Inoltre la differenza di età forse non aiuterebbe la relazione con la Caldonazzo. Antonio è nato nel 1998 e ha dunque 24 anni, mentre l’attrice romana sta per compiere 53 primavere, pur essendo in splendida forma.