Anticipazioni Un Posto al Sole, storia al capolinea: Rossella scoprirà tutto?

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole svelano di un momento cruciale nella vita di Rossella Graziani

La giovane dottoressa di Palazzo Palladini sarà al centro delle vicissitudini delle prossime puntate della soap opera partenopea con la sua storia d’amore che sembra essere destinata al tracollo.

Nelle scorse puntate Rossella ha sentito le sue colleghe parlare circa il rapporto del suo attuale fidanzato Riccardo Crovi con la sua ex moglie e del fatto che i due si chiudano insieme in una delle stanze dell’Ospedale San Filippo dove lavorano tutti e tre. Questa pulce nell’orecchio pesa molto alla giovane dottoressa che decide di affrontare il discorso con il bel dottore che sembra essere infastidito dalle presunte illazioni della sua fidanzata.

Ciò che Rossella non sa è che il peggio deve ancora venire, perché Riccardo e Virginia non si scambieranno soltanto un tenero bacio tra ex sposati, ma finiranno a letto insieme suscitando grande scalpore nel pubblico di Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Rossella scoprirà il tradimento di Riccardo?

Riccardo Crovi starà talmente male dai sensi di colpa da decidere di lasciare Rossella, la quale comincerà a domandarsi, giustamente, il perché della decisione. Nonostante il suo incalzare il collega, Rossella non otterrà nessuna risposta da parte sua, pertanto comincerà ad ipotizzare da sola che il fidanzato possa averla tradita, facendo anche affidamento su quelle voci di corridoio che tanto avevano mandato in bestia il caro dottor Crovi. Rossella scoprirà il tradimento?

Resta da capire il vero ed effettivo ruolo che Stefano, fratello di Riccardo, ha attualmente in Un Posto al Sole. È difficile pensare che gli autori abbiano messo casualmente il suo personaggio ad un certo punto della trama ed è possibile che sarà proprio lui la chiave di svolta nel rapporto tra Rossella e Riccardo, di modo che la dottoressa possa scoprire cosa c’è veramente sotto la decisione del suo -ormai ex- fidanzato. Nel frattempo, neppure la mamma di Rossella, Silvia, passerà un momento molto felice: c’è aria di crisi con Giancarlo, l’uomo per cui ha lasciato Michele.