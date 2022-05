Ballando con le Stelle 2022: due concorrenti dalle soap opera, c’è una conduttrice

Dopo che è stato reso noto il nome della prima concorrente di Ballando con le Stelle 2022, sono filtrati altri possibili nomi dei concorrenti. Fra loro ci sono anche due protagonisti delle più amate soap opera.

Al termine di Ballando con le Stelle, lo storico giudice Guillermo Mariotto ha rilasciato un’intervista alla Rai, dove ha tirato le somme di quest’ultima stagione del programma. Ha spiegato che l’ultima edizione è stata molto particolare. Per lui che ha fatto parte del programma fin dall’inizio, è stato interessante veder sviluppato l’aspetto formativo.

Mariotto sente di aver imparato molto dall’edizione 2021 di Ballando con le Stelle. Riconosce che ci sono state delle vere “tempeste” che si sono alternate a dei momenti di sana allegria. In ogni situazione, alla fine è sempre tornato il sereno: tutto questo grazie alla vera padrona di casa, la conduttrice Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle 2022, due concorrenti arrivano dalle soap opera più amate

Come è noto, Milly Carlucci sta partecipando alla scelta dei nomi dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2022. Secondo alcune indiscrezioni, gli accordi con Paola Barale sarebbero ormai stati trovati. Sarebbe dunque la showgirl la prima concorrente ufficiale del talent: pare che finalmente abbia accettato il compenso offerto.

Il settimanale Nuovo avrebbe però rivelato anche altri nomi per cui Milly Carlucci sarebbe in questo momento in trattativa. Fra tutti, spiccano i nomi di due amati protagonisti delle più seguite soap opera italiane. Uno di questi è Emanuel Caserio, ovvero Salvatore Amato de Il paradiso delle signore. Secondo alcuni rumors potrebbe abbandonare la telenovela.

Milly Carlucci punta alla “zia” della televisione italiana

Oltre a Caserio, fra i possibili concorrenti di Ballando con le Stelle 2022 c’è anche Michelangelo Tommaso, che interpreta Michele Sartori in Un posto al sole. Ci sono però anche numerosi nomi di voti noti della televisione che in questo momento sono in contrattazione con la redazione del talent-show.

Bianca Guaccero, che non ha riscosso il successo sperato con Detto Fatto, potrebbe lasciare la guida del programma ed essere disponibile per Milly Carlucci. Anche Beppe Convertini, Iva Zanicchi ed Emanuela Folliero sono fra le persone contattate per il programma, anche se sembra che la Carlucci punti soprattutto a Mara Venier.

Ecco uno dei momenti in sala prova di una delle coppie più amate dell’edizione appena conclusa di Ballando con le Stelle, quella formata da Sabrina e Samuel: