Vodafone, pesantissima batosta per i clienti: l’ultima novità fa storcere il naso. Rischia di perdere parecchi clienti con questa mossa

L’aumento dei prezzi, considerando la grande concorrenza che si è venuta a creare nel mondo del Mobile può essere una spada di Damocle per la grande azienda britannica.

I grandi colossi della telefonia mobile devono fare attenzione all’attacco del low cost del settore. I prezzi assolutamente concorrenziale di gruppi come Iliad possono essere un rischio. Proprio per questo sia TIM che Vodafone hanno studiato delle “sottomarche” ad essi collegate per offrire soluzioni alternative a tutti i clienti. L’aumento dei prezzi a livello generale nell’economia occidentale, a causa della guerra, stanno ora investendo anche l’ambito della connessione internet. Nel mondo della telefonia i cittadini si trovano a dover pagare qualcosa in più nelle ultime settimane se appartengono a marchi come Vodafone. I ritocchi sui prezzi riguardano in particolar modo l’offerta Special 50 Giga. Questa tariffa è tra le principali offerte, dell’azienda con sede nel Regno Unito, per la portabilità da altro provider. Gli abbonati che hanno attivato in passato questo piano si troveranno a pagare sino a 2 euro al mese in più per il rinnovo. Il costo della tariffa sale ora a 9,99 euro in caso di precedente prezzo pari a 7,99 euro. Il prezzo è invece di 8,99 euro per coloro che sino a qualche mese fa pagavano 6,99 euro.

Vodafone, pesantissima batosta per i clienti: ritocco verso l’alto per la Special 50 Giga

Il livellamento verso l’alto del piano tariffario non va ad intaccare però quelle che sono le soglie di consumo. I clienti di Vodafone in questa circostanza potranno sempre beneficiare di consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS, oltre ai canonici 50 Giga di navigazione internet.

Va poi sottolineato come queste nuove tariffe rimodulate per la Special 50 Giga di Vodafone riguardano soltanto i vecchi abbonati. Tutti coloro che si affacciano per la prima volta al famoso brand, invece, potranno usufruire per questa ricaricabile di prezzi bloccati per i primi sei mesi (dopo i quali vengono uniformati ai prezzi degli altri). Per chi attiva ex novo promozioni low cost, non ci saranno modifiche né per i prezzi né per le soglie di consumo nel semestre successivo all’attivazione della propria Sim Card.