Riccardo Guarnieri beccato con un’altra: lei è molto più giovane di lui – FOTO

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha visto Riccardo Guarnieri protagonista insieme ad Ida Platano, ma sui social si è scatenata la bufera

Tra la dama bresciana ed il cavaliere è finita ormai da tempo, ma quando si sono rivisti in studio forse la protagonista di Uomini e Donne ha rivissuto qualche vecchia sensazione. Intanto sui social si è scatenata una bufera.

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono trovati nuovamente al centro delle discussioni in studio a seguito della domanda secca di Maria De Filippi nel tentativo di capire cosa ci fosse ancora tra di loro. Se da un lato il cavaliere ha risposto con un secco ‘no’ alla domanda circa ai sentimenti attuali nei confronti della dama, dall’altro lato la stessa protagonista bresciana è stata molto più tentennante creando un po’ di caos in studio.

In particolare, Tina Cipollari non crede al fatto che Ida possa aver superato Riccardo, nonostante il loro percorso al dating show, attualmente, sia ben distinto e separato ed entrambi hanno scelto di uscire con altre persone.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri beccato con un’altra: chi è lei

Intanto che c’è stata la puntata che ha visto protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sui social si è scatenata la bufera dopo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Una sua follower le ha scritto in privato: “Ho incontrato Riccardo di Uomini e Donne a Castellaneta (in provincia di Taranto, ndr) l’ho visto camminare mano nella mano con una ragazza dai capelli neri, molto più giovane di lui (questa ragazza non a parte del programma. Ti ho mandato una foto dove sta Riccardo, gli ho chiesto di farsi anche una foto con me”. La segnalazione arrivata è molto importante ai fini del programma perché a Maria De Filippi e tutta la produzione la situazione potrebbe non andar bene e decidere di mettere alla porta il cavaliere.

Nel frattempo anche Ida Platano è stata sorpresa in un bacio passionale con un uomo misterioso che sembrerebbe essere Marco di Uomini e Donne, ma che non ha ancora trovato alcuna conferma.