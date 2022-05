Rai Uno, pubblico incredulo: tagliata amatissima conduttrice

Novità in uno dei programmi di punta del palinsesto di Rai Uno. La nota ed apprezzata conduttrice rischia di essere tagliata per il prossimo anno

Da moltissimi anni rappresenta un punto di riferimento mattutino per milioni di spettatori televisivi italiani. Un programma di punta della Rai, anche per la variegata scelta di argomenti ed approfondimenti quotidiani.

Il programma in questione è Unomattina, contenitore in onda dal lontano 1986 e che funge da rotocalco e da intrattenimento. Un punto di riferimento per moltissimi telespettatori che vogliono intrattenersi in mattinata con approfondimenti seri e comprensibili per tutti.

Tantissimi i conduttori che si sono alternati in questi anni per dirigere il programma. L’ultima è l’apprezzatissima giornalista romana Monica Giandotti. Quest’ultima è stata particolarmente elogiata dopo essere rimasta in solitaria alla conduzione, visto l’addio del suo compagno di viaggio Marco Frittella.

Dubbi sulla conduzione in vista della stagione 2022-23

Nonostante i tanti apprezzamenti, la Giandotti sembra stia rischiando seriamente di non essere riconfermata alla conduzione di Unomattina. Alcune voci provenienti dalla Rai parlano di un nuovo stravolgimento alla guida.

Non sarebbe infatti giunta la riconferma della Giandotti come donna di punta del contenitore mattutino. Nonostante manchino ormai poche settimane alla chiusura stagionale, dai vertici di viale Mazzini c’è ancora stallo e silenzio.

Un brutto colpo per molti fedeli telespettatori, che hanno sempre apprezzato la giornalista classe 1978, per la professionalità sempre dimostrata e per l’eleganza misurata. Inoltre in questi mesi sta gestendo perfettamente le tempistiche limitate, visto che con lo scoppio della guerra in Ucraina la durata di Unomattina è sensibilmente diminuita per lasciare spazio ad altri approfondimenti.

Alcuni rumors televisivi parlano di un ritorno alle origini per la Giandotti; nella stagione 2022-2023 potrebbe passare nuovamente su Raitre alla conduzione di Agorà, programma territoriale che la giornalista ha già pilotato tra il 2018 ed il 2019 nell’edizione estiva.

A proposito di estate: da giugno scatterà Unomattina Estate 2022 e cambieranno, come di consueto i personaggi al timone. La Giandotti dunque verrà rimpiazzata dal duo Maria Soave e Massimiliano Ossini. In questo periodo si deciderà probabilmente il futuro professionale dell’attuale conduttrice, molto apprezzata in Rai ma con progetti prossimi ancora tutti da decifrare.