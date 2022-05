Jessica Selassié e Barù, l’indizio social li inchioda: fan in estasi (FOTO)

Indizi ed indiscrezioni sulla liaison per la vincitrice del Grande Fratello VIP. Sui social impazzano i commenti, ancora non confermati

Ha trionfato nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, come vera e propria outsider. Jessica Selassié continua ora a far parlare di sé, visto che è uscita dalla casa gloriosamente, diventando un personaggio più che chiacchierato.

In molti si interrogano sulla vita sentimentale della giovane Jessica. La principessa di origine etiope, discendente della famiglia reale di Haile Selassié, non ha ancora svelato liaison o innamoramenti vari.

In questi giorni Jessica si è dedicata a rinfoltire il suo profilo Instagram, con nuovi scatti dopo la partecipazione gloriosa al GF. Ma anche a promuovere alcuni brand che sponsorizza personalmente. Però i fan sono curiosi e indagano: possibile che stia nascendo un flirt nella vita privata della ragazza.

Jessica a casa del suo flirt? I fan sono già convinti

C’è chi è convinto che Jessica stia frequentando una nuova-vecchia fiamma. Ovvero Barù, il nobile concorrente del GF Vip con il quale è nata all’interno della casa una simpatia a dir poco particolare.

Tali rumors sarebbero stati confermati da un indizio, che i follower di Jessica avrebbero scovato sui social. Proprio una story Instagram della 26enne rappresenterebbe la pietra dello scandalo: Jessica avrebbe registrato il video di promozione a casa di Barù.

Il video in questione riguarda una sponsorship on-line realizzata dalla stessa Jessica, intenta a descrivere uno sconto particolare. Un dettaglio è però balzato agli occhi dei più attenti: alle sue spalle si scorge una cornice dorata.

Questa sarebbe parte dell’arredamento di casa Barù, visto che non è mai stata mostrata da Jessica Selassié durante le sue dirette casalinghe (vive con le sorelle al centro di Roma), mentre rappresenterebbe un oggetto tipico dell’arredamento di un nobile come lo stesso Barù.

Tutt’altro che da escludere dunque il rapporto rifiorito tra i due. In una recente intervista a Verissimo, Barù aveva fatto capire di tenere particolarmente a Jessica ma senza svelare nulla di nuovo: “Voglio mettere la parola fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene. La guardavo con un affetto e amore profondo per un’amica. La volevo? Ma sì, io voglio tante cose, però insomma…”