WhatsApp, chi ti ha salvato nella sua rubrica? C’è un trucco per saperlo

Spunta su WhatsApp un trucco per scoprire chi ti ha salvato in rubrica. Andiamo quindi a vedere come farlo con semplici passaggi.

Sono sempre tantissimi i trucchi ed uno di questi vi permette addirittura di scoprire se un contatto vi ha salvato o meno all’interno della loro rubrica. Scopriamo quindi come sarà possibile adoperarlo.

Spesso è possibile che il nostro contatto venga aggiunto a nostra insaputa nella rubrica altrui. Infatti è risaputo che i numeri di telefono girano e tra colleghi e conoscenti può darsi che qualcuno ti registri nel suo telefono senza neanche chiedertelo. Spesso capita di venire aggiunti anche da contatti indesiderati. Per scoprire quanto vi abbiamo detto esiste un trucco che riuscirà a soddisfare tutte le vostre curiosità. Inoltre non serviranno tool di terzi, ma basterà spulciare stesso tra le varie funzioni di WhatsApp.

Quindi per applicare il trucco basterà utilizzare la funzione Broadcast. Questo strumento vi permette di mandare lo stesso messaggio a tante persone contemporaneamente senza stare a scriverlo un contatto per volta. Quindi clicca sui tre puntini in alto a destra dalla schermata principale di WhatsApp e poi vai su “Nuovo Broadcast“. Mandando lo stesso messaggio a tutti i contatti in rubrica potrete scoprire chi vi è aggiunto o meno. Infatti nel caso in cui non siete stati aggiunti da un contatto, il messaggio non sarà inviato.

WhatsApp, svolta per le chiamate vocali: cambieranno per sempre

Sono tantissimi gli utenti che aspettano il lancio di Community all’interno dell’applicazione di messaggistica. Infatti WhatsApp distribuisce sulla versione stabile dell’applicazione per iOS una novità che riguarda le chiamate vocali di gruppo. Questa grande novità è subito evidente leggendo l’elenco delle novità associate alla versione 22.8.80 per iOS. Infatti questa versione è già disponibile sull’App Store di Apple. All’interno della nota si legge: “Le chiamate vocali di gruppo ora supportano fino a 32 partecipanti e includono aggiornamenti come l’interfaccia social audio, forme d’onda e una funzione che mette in evidenza chi sta parlando“.

Mentre invece per il momento non ci risulta che la stessa novità riguardi l’app per Android, almeno non la versione 2.22.8.79 distribuita in Italia il 18 aprile. E’ possibile quindi che questi aggiornamenti arriveranno sul sistema operativo del robottino verde già con il prossimo update. re all’espansione del numero massimo dei partecipanti a una chiamata vocale di gruppo, il changelog di WhatsApp (stabile) 22.8.80 per iOS segnala due grandi novità: Design aggiornati per le nuvolette dei messaggi vocali e le schermate info di contatti e gruppi; Piccole migliorie come la possibilità di accedere ai propri file multimediali preferiti nella galleria.