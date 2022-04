Orietta Berti, la gioia per l’atteso evento familiare: tutti attendono il suo commento

Nella mattinata del 30 aprile c’è stato un lietissimo evento nella famiglia di Orietta Berti. La notizia è stata subito diffusa, ed ora i fan della cantante attendono un suo commento su quanto successo.

Orietta Berti ha iniziato con grande slancio il 2022. La sua partecipazione a Sanremo non ha raccolto forse il successo che sperava, ma ha dimostrato ancora una volta la sua grinta e la sua professionalità. La cantante, reduce dal successo estivo “Mille” con Fedez e Achille Lauro, ha attraversato dei momenti molto difficili a livello familiare.

Per la prima volta, infatti, Orietta Berti non è andata a Sanremo in compagnia del marito Osvaldo, che avrebbe avuto dei delicati problemi personali. La cantante non si è fatta abbattere da nulla ed è andata avanti con la sua carriera. Rai Storia le ha dedicato lo spazio dalle 14:00 alle 24:00, nel format Domenica con, dove ha presentato film e documentari.

Arriva un terribile trio su Sky Uno dal 19 maggio

Se l’impegno con Rai Storia si è limitato ad una sola puntata ed è possibile rivederlo su Raiplay.it, c’è una nuova avventura professionale che sta per cominciare. Il 19 maggio su Sky Uno andrà in onda Quelle brave ragazze. Si propone come un programma innovativo con tre protagoniste molto amate della televisione italiana.

Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo faranno insieme agli spettatori “un viaggio indimenticabile on-the-road“. Il trio promette divertimento assicurato, ed è anche un interessante finestra per osservare il netto cambiamento generazionale in corso. La Berti ha 79 anni, la Maionchi 81 e la Milo 89.

Orietta Berti, cosa è successo nella mattinata del 30 aprile

Il 30 aprile c’è stata una dolcissima notizia per Orietta Berti che riguarda la sfera personale. Alle ore 6:15 è nata la sua seconda nipote. Il settimanale Oggi, che ha svelato in anteprima la notizia, racconta: “Fonti certe ci hanno confermato che nell’ospedale di Montecchio Emilia, è nata Ottavia, secondogenita di suo figlio Otis e della moglie Lia“.

La primogenita Olivia adesso si dovrà prendere cura anche della sua sorella Ottavia, che ha da poco compiuto tre anni. Orietta Berti, che nella serata del 29 aprile si trovava a Bologna per un evento canoro del Coro Antoniano nella Basilica di Santo Stefano, non ha ancora commentato personalmente la notizia.

Ecco l’annuncio di Oggi riguardo la nascita della seconda nipote di Orietta Berti, che diventa quindi “nonna-bis“: