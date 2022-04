“È orribile, sto veramente male”, Tommaso Zorzi esce allo scoperto – VIDEO

Un ragazzo dal cuore d’oro, Tommaso Zorzi non è abituato alla ‘cattiveria’ così torna a casa e “sta male fisicamente”

Dopo la vittoria del GF VIP 5, il conduttore di Drag Race Italia ha iniziato una lunga scalata verso il successo che, però, consta di gioie e dolori. Vita professionale e personale a gonfie vele, attenzione ai piccoli ostacoli quotidiani.

Tommaso Zorzi è tra le persone più influenti d’Italia, ma soprattutto è un giovane ricco di autoironia, simpatia, umiltà, spesso sempre disponibile a porgere la guancia verso l’altro, o almeno finché non si invade il suo spazio. Si fa prima a dire che l’influencer milanese è tutto fuorché una persona ‘cattiva’ pertanto anche nel suo lavoro fatica molto a prendere grossi decisioni che implicano mettere qualcuno alla porta.

Da un po’ di tempo, il fidanzato del ballerino di Amici di Maria De Filippi è impegnato in un progetto ancora top secret come giudice, ruolo notoriamente difficile e talvolta scocciante per chi ha un animo buono e puro come quello di Zorzi che, infatti, porta a casa i problemi del lavoro.

Tommaso Zorzi su Instagram senza peli sulla lingua: “Mi fa male fisicamente”

Qualche ora fa, ai suoi follower su Instagram, Tommaso Zorzi ha raccontato: “Sono tornato a casa da poco da una giornata lunghissima di lavoro. Non mi accadeva di eliminare un concorrente dai tempi di Drag Race, mi ero dimenticato di questa sensazione ed è orribile, sto veramente male, fisicamente male”. Nelle parole dell’influencer trapela la sua bontà d’animo e che così com’è nella vita personale, altrettanto è nella vita professionale, senza falsità o ipocrisia, che è molto difficile al giorno d’oggi nel mondo dello spettacolo. Sarà per questo e molto altro che il fidanzato di Tommaso Stanzani è piaciuto immediatamente al pubblico ed i suoi programmi -o quelli in cui è protagonista- sono sempre un successo.

Il giovane influencer ha poi aggiunto: “Arrivo a casa e sono drenato, mi è successo oggi ed essendo un talent prima o poi qualcuno dovrà andare a casa, è una roba inspiegabile. Ti senti una m**rda. Però abbiamo fatto una giornata fighissima di lavoro e non vedo l’ora vediate questo secondo progetto che uscirà a breve”.