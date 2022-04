Silvia Toffanin, il sogno sta per diventare realtà: l’annuncio manda in visibilio tutti!

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, è pronta a realizzare uno dei suoi sogni più grandi: scopriamo l’annuncio dell’ultima ora.

Silvia Toffanin è al settimo cielo e nelle ultime ore ha dato l’annuncio che tutti aspettavano da oramai troppo tempo. Infatti la showgirl è pronta a realizzare uno dei suoi sogni. Andiamo quindi a vedere l’annuncio della regina di Verissimo.

Silvia Toffanin quest anno è diventata la regina di Canale 5, con Mediaset che ha raddoppiato l’appuntamento settimanale con Verissimo. Ma le belle notizie non sono finite qui per la conduttrice, che dopo 21 anni di fidanzamento finalmente è pronta a convolare a nozze con Pier Silvio Berlusconi. Sono infatti oramai anni che si parla dei fiori d’arancio per i due, con l’idea che adesso però si sta concretizzando. Il tutto dopo un importante acquisto fatto dal figlio di Silvio in Liguria.

A rivelarlo è il settimanale Nuovo che è riuscito ad intercettare Matteo Viacava, il sindaco di Portofino, che si è detto pronto a sposare i due. Infatti il primo cittadino ligure ha dichiarato ai microfoni: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà“. Inoltre per Berlusconi Jr. queste sarebbero le seconde nozze dopo quelle con Emanuela, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e che gli ha dato la primogenita Lucrezia Vittoria.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato proprio il sindaco di Portofino, durante l’intervista rilasciato al settimanale di Cronaca Rosa diretto da Riccardo Signoretti. Infatti di recente il numero uno di Mediaset ha acquistato in città la villa di San Sebastiano, una residenza grande circa 1333 metri quadri. Al suo interno ci sarebbero nove camere, sette bagni, un frutteto, un uliveto, un vigneto e la piscina, oltre ad un panorama strepitoso sul golfo del Tigullio.

Questo acquisto sarebbe avvenuto dopo anni di affitto del castello di Paraggi, altra location a picco sul mare. Stando alle prime indiscrezioni, Pier Silvio avrebbe speso una ventina di milioni di euro per aggiudicarsi la proprietà che risale al 1500. La struttura adesso è in ristrutturazione, ma è molto probabile che in seguito alla fine dei lavori Pier Silvio e Silvia Toffanin penseranno ad i preparativi di nozze. Grande momento non solo lavorativo ma anche personale per la conduttrice di Canale 5 che sta vivendo un anno magico.