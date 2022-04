Enrico Papi l’ha fatto ancora: il pubblico è rimasto senza parole. Il popolare conduttore romano ha fatto un vero azzardo

Ci sono scommesse che funzionano e altre meno, lo sa bene anche Enrico Papi che ormai frequenta il mondo della televisione da troppi anni per stupirsi. Scherzi a parte con la sua conduzione si è rivelato un successo, la sua nuova avventura no.

In effetti la formula di Big Show, che ha cambiato serata passando dal venerdì al giovedì è originale e intrigante perché coinvolge il pubblico in prima persona. Ma quell’altro pubblico, gli spettatori, non stanno rispondendo come Mediaset si aspettava e lo confermano anche gli ascolti tv del 28 aprile.

Il programma di Papi si scontrava con una corazzata e una novità al tempo stesso. Perché Don Matteo 13 fino ad oggi ha confermato gli eccellenti risultati di sempre. Ma in più c’era l’attesissimo cambio della guarda tra Terence Hill e Raoul Bova nel ruolo principale della fiction. La risposta è stata ottima: 6.486.000 spettatori pari al 31.1% di share. Invece su Canale 5 Big Show ha totalizzato solo 1.502.000 spettatori pari al 9.5% di share. Tra gli altri programmi in prima serata, buoni risultati su Rete4 per Dritto e Rovescio con 1.093.000 spettatori con il 6.6% di share e Su La7 per Piazza Pulita con 1.023.000 e uno share del 6.3%.

In generale è stata un’altra giornata faticosa per Mediaset. Nell’Access Prime Time risultato clamoroso su Rai 1 per Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie con 5.183.000 spettatori (e un picco di 7.098.000 spettatori alle 21.31). Invece su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene una media di 3.519.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Nel Preserale invece su Rai1 L’Eredità ha raccolto 4.142.000 spettatori (per il 25.3%) e su Canale 5 Avanti un Altro! ha coinvolto 3.343.000 spettatori (20.8%). E ancora, nel

Daytime Mezzogiorno su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.818.000 spettatori con il 17.3% e su Canale 5 Forum 1.459.000 telespettatori con il 19.2%.

Infine nel Daytime Pomeridiano su Rai1 la soap Il Paradiso delle Signore ha messo insieme 1.972.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Beautiful è piaciuto a 2.452.000 spettatori con il 17.9% e Una Vita ha totalizzato 2.127.000 spettatori con il 16.6% di share. Poi Uomini e Donne con 2.434.000 spettatori per il 22.8%.