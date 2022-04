“Le ha strappato i capelli”, scioccante rivelazione dopo l’addio a Uomini e Donne: assurdo!

Una rivelazione su Instagram che ha fatto impazzire i fan di Uomini e Donne circa qualcosa successa a telecamere spente

Il dating show di Maria De Filippi non si limita soltanto ai giorni di trasmissione, ma spesso e volentieri gli avvenimenti più interessanti avvengono a telecamere spente, come nell’ultimo caso rivelato.

Durante una diretta su Instagram di Opinionista social, Elena Scielzo, che fino a poco tempo fa sedeva nel parterre di Uomini e Donne, ha svelato un retroscena tra due dame.

In particolare la dama ha svelato che c’è stata una vera e propria rissa mai mandata in onda, di cui è stato trasmesso solo uno spezzone di una discussione: “Giuliana si è alzata ed è andata da Stefania a tirarle i capelli? Io c’ero, ero seduta proprio vicino a Stefania. A un certo punto, Stefania porta spia di aver sentito… voglio dirti una cosa, avevano sentito anche Daniela e Sara. Erano tre persone che avevano sentito il discorso di Giuliana. Va vicino e le ha strappato i capelli. Ho fermato Giuliana, ma stavamo per cadere. Quello è un atteggiamento di violenza, non si fa così”.

Uomini e Donne, Elena Scielzo parla di Armando e Matteo: stoccata a Gianluca

Impossibile dimenticare lo scontro tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato per aver, quest’ultimo, aver intrapreso la conoscenza della corteggiatrice Denise alle spalle del tronista. Quest’ultima venne poi eliminata dal fidanzato di Valeria Cardone, ma Elena Scielzo ha rivelato: “Lei guardava avanti, non si girava, e non rispondeva. Era talmente infastidita… Non voleva assolutamente parlare con Armando. Ti fa sembrare che lei alla fine fosse consenziente. Io ho alzato anche la mano, ma non mi hanno fatto parlare. Lui insisteva! Confermo, perché ero dietro. Sarebbe stata lei la scelta. Matteo era molto preso da Denise e guarda Armando cosa è stato capace di fare anche questa volta”. In più, su Armando Incarnato ha anche aggiunto: “Con Gloria secondo me c’è qualche accordo tra loro due, perché qualcosa mi puzza”.

Non è finita qui perché la Scielzo ne ha anche per Gianluca: “Stefania sai perché non c’è più? Lo vedi Gianluca? L’uomo che sta uscendo con Sara. È un marpione peggio di Biagio e Armando! Va a riportare tuto alla produzione per avere dei vantaggi, ma quello che vuole lui. Quando mi chiamò quella della produzione mi fece una domanda che avevo detto solo a Gianluca”.