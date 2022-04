Antonella Clerici, un altro incidente per la conduttrice televisiva: “Che deve succedere ancora?”

Nuovo incidente per Antonella Clerici. La bionda conduttrice ha spiazzato tutti: “Non so cos’altro manca oggi, che deve ancora succedere?”.

Antonella Clerici era in diretta quando ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Per la 58enne originaria di Legnano, quella odierna a E’ sempre mezzogiorno, è stata una puntata ricca di imprevisti. Scopriamo insieme cos’è successo.

Nuovo imprevisto per Antonella Clerici. La bionda conduttrice era in diretta su Rai Uno quando ha dovuto fare i contri con un inaspettato incidente. Per la 58enne originaria di Legnano questa non è la prima volta e il suo pubblico lo sa bene. Tra gli ultimi episodi che l’hanno fatta rimbalzare sulle pagine del gossip in molti ricorderanno soprattutto la scivolata dall’altalena mentre vestiva i panni di Beatrice in occasione del Dantedì.

Insomma, tra i simpaticissimi siparietti che Antonella regala al proprio pubblico, non poteva mancare quello di oggi. Rientrata dalla pubblicità a ‘E’ sempre mezzogiorno’, la 58enne ha rivelato ai propri telespettatori di essersi scottata. “Mi sono scottata, prima, assaggiando il tacchino”, ha chiosato Antonella aggiungendo: “Non so cos’altro manca oggi, che deve ancora succedere?”. La bionda conduttrice con queste parole ha ironizzato sul fatto che in puntata non siano mancati gli imprevisti.

Antonella Clerici preoccupata: “Forse il nostro successo dà fastidio a qualcuno!!”

Dopo gli imprevisti odierni e in seguito alla scottatura alla bocca, Antonella Clerici ha deciso di fare dell’ironia a ‘E’ sempre mezzogiorno’. Rientrata dalla pubblicità l’amatissima conduttrice ha chiesto al suo gruppo: “Abbiamo messo il sale negli angoli? Ci sono dei cornetti rossi in studio? Forse il nostro successo dà fastidio a qualcuno!!“, ha esclamato la Clerici.

Insomma, oggi in puntata ne sono successe veramente di ogni tipo. Per questo motivo la 58enne non ha potuto fare a meno di ironizzare e scherzare anche sul fatto che ci sia qualche gufetto in giro. Non ci resta che seguire ‘E sempre mezzogiorno’ per non perdere nuovi siparietti, certi che non mancheranno neppure nelle prossime puntate.