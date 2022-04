“Scappano via insieme”, il Paradiso delle Signore si chiude con un vero colpo di scena: che bomba!

Nuovo colpo di scena ne ‘Il Paradiso delle Signore’. Infatti due dei protagonisti sono pronti a fuggire insieme: cosa succederà nella soap.

Un colpo di scena lascerà tutti a bocca aperta nel corso delle ultime puntate della sesta stagione della soap opera Rai. Due dei protagonisti sono pronti a fuggire insieme: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Un nuovo colpo di scena è pronto a coinvolgere ‘Il Paradiso delle Signore‘. Infatti nelle ultime puntate della stagione avverrà la prima rottura definitiva, ossia quella tra Umberto e Adelaide. Mentre invece Guarnieri, dopo vari dubbi e tentennamenti, decide di seguire il suo cuore e insegue la giovane Flora Gentile, in partenza per l’America per dimenticare l’uomo che tanto l’ha fatta penare. Ad anticipare il finale di stagione ci ha pensato proprio l’attore Roberto Farnesi, che appunto interpreta Umberto Guarnieri.

L’uomo, cinico e e poco interessato ai sentimenti che, è pronto a cambiare per amore della figlia di Achille Ravasi, creando quindi un nuovo colpo di scena all’interno della soap opera. Quindi nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda venerdì 27 aprile, Umberto Guarnieri capisce di aver mentito a se stesso e di amare davvero Flora, con la quale ha avuto una notte di passione. Così i due decideranno di scappare insieme dal grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore, Umberto e Flora fuggono insieme: colpo di scena nella soap opera

Quindi Flora e Umberto Guarnieri scapperanno dal magazzino milanese insieme. Il protagonista di questa vicenda lascia così tutto, la contessa Adelaide e la villa, e scappa via con la stilista. Nella sua ultime intervista Roberto Farnesi ha rivelato: “Non so dove andranno a vivere, ma ci saranno. Il commendator Guarnieri non resterà senza casa. Adelaide cercherà vendetta e sarà uno spunto interessante e divertente per la prossima stagione“.

Dopo la dichiarazione d’amore di Guarnieri, Flora deciderà di non andare più in America per riprendere il suo lavoro a Broadway ma resta al Paradiso delle Signore, dove era stata fortemente voluta dal proprietario Vittorio Conti. Infatti proprio quest ultimo l’aveva scelta per rimpiazzare Gabriella Rossi.La creativa deve però fare i conti con Adelaide, diventata la nuova socia dell’attività. La nobildonna riesce infatti a impossessarsi delle quote che Dante Romagnoli ha sottratto in precedenza con l’inganno proprio a Umberto Guarnieri. Inoltre al termine della sua intervista, Farnesi non ha escluso che Umberto e Flora possano creare una famiglia insieme nel corso della prossima stagione.