Maria De Filippi alla conduzione di un programma storico? C’è l’annuncio

Se Maria De Filippi non ha già abbastanza programmi, è spuntata una nuova indiscrezione sul suo futuro: ecco di cosa si tratta

La Regina di Mediaset è invidiata da tutti, i suoi programmi sono un cult della TV e quando sono in onda non ce n’è per nessuno. È ora che ci sia una svolta? C’è l’annuncio sul futuro della moglie di Maurizio Costanzo.

Nonostante la sua evidente e schiacciante supremazia, Maria De Filippi è amata anche e soprattutto dai suoi colleghi. I contenuti che porta in TV sono irreplicabili, ancor più per la modalità con cui lei li porta in scena. Quando ci sono in onda Uomini e Donne o Amici, per i competitor non c’è storia, sebbene qualcuno abbia provato a scalciare nelle sue fasce orarie.

Adesso c’è l’opportunità che l’Impero di Queen Mary si ingrandisca, ma a stopparla immediatamente è proprio suo marito che ha messo in chiaro la sua posizione nel mondo della TV, da esperto qual è.

“Non farebbe per lei”, Maurizio Costanzo silura Maria De Filippi: fan attoniti

A partire da stasera, mercoledì 27 aprile, ricomincerà il Maurizio Costanzo Show con tantissimi ospiti che arricchiranno il programma, tra cui i grandi amici e colleghi Enrico Mentana e Mara Venier. A seguito di una chiacchierata amichevole con TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha risposto ad una simpatica domanda sull’eventualità di una sorta di passaggio del testimone a sua moglie per lo show: “Maria fa benissimo i sui programmi, non credo avrebbe voglia di fare il talk show”. Immediatamente Maurizio Costanzo ha smorzato gli entusiasmi di tutti coloro avrebbero ben visto, invece, la De Filippi alla gestione di un talk show.

Maurizio Costanzo ha ammesso di non essere in alcun modo risentito o infastidito dal fatto di non andare più in onda quotidianamente, ma che bisogna far fronte ad una certa età ed alle forze a disposizione. Dall’altro dei suoi 83 anni, il conduttore ha anche ammesso di essere stanco “delle banalità, di qualche critica e dell’invidia di qualche conoscente”.