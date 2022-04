Manuel-Lulù, il gesto inequivocabile di Franco Bortuzzo: fan si scagliano contro di lui

La storia tra Manuel e Lulù è giunta al capolinea, ma il gesto di Franco Bortuzzo è inequivocabile per i fan iracondi

A distanza di pochi giorni dall’annuncio del nuotatore ed a 24 ore dalla risposta della principessa, arriva un gesto inequivocabile di Franco Bortuzzo che ha fatto inasprire i fan dell’ex coppia del GF Vip.

Tra Franco Bortuzzo e Lulù Selassié non è mai corso buon sangue, ma ad un certo punto il papà di Manuel ha dovuto accettare la relazione di suo figlio con la principessa visto e considerato ciò che c’è stato tra di loro. A 24 ore dal comunicato, Lulù Selassié ha detto la sua e scritto qualcosa di importante proprio a proposito del padre del suo ex: “Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal Signor Franco, siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare”.

Non è dato sapere a cosa realmente si riferisse la principessa, ma non è mai stato un segreto il fatto che la famiglia di Manuel non era troppo felice della sua relazione con Lulù Selassié. A conferma di ciò, c’è un like molto sospetto da parte di Franco Bortuzzo.

Manuel e Lulù Selassié, una storia costruita? Spunta il like di Franco Bortuzzo

Franco Bortuzzo è famoso per il suo uso spropositato dei social, anche quando la coppia era all’interno della casa ed il papà di Manuel postava cose poco carine nei confronti di Lulù. Ad ogni modo, questa volta il signor Franco ha messo like ad un post su Instagram: “Da ieri quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’ANSA della rottura con Lulù, cosa che fadavvero ridere, ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso? Troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel. La verità è che quella storia non doveva partire, prima era spinta dagli autori, poi Manuel avrà cavalcato l’onda, ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato”.

Una dichiarazione molto forte, condivisa da parte del padre di Manuel con un like, da parte di un utente di Instagram che poi continua: “Lulu ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce: diciamolo gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza. Troppo facile dare la colpa di una rottura di una storia d’amore da reality alla famiglia Bortuzzo, ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stagli dietro per aiutarlo, che ne

sapete voi dei sacrifici che devono fare i genitori per i ragazzi disabili”.