Anna Tatangelo dice basta: la verità sull’addio a Livio Cori

Anna Tatangelo e Livio Cori sono sulla bocca di tutti: la relazione tra i due è giunta al capolinea, ma qual è la verità?

Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che tutto si aspettavano men che una crisi che li ha portati alla fine della relazione. I due artisti del Sud si sono detti addio: qual è la verità dietro la decisione?

Un amore bello, semplice, genuino e ricco di sorrisi: questo è quello che i social mostravano di Anna Tatangelo e Livio Cori, ma che evidentemente non era destinato a durare. La coppia di artisti del Sud, infatti, si sono lasciati definitivamente dopo un periodo di crisi. Maggiori dettagli arrivano direttamente dal Magazine Chi di cui Alfonso Signorini è direttore, in particolare sembrerebbe sia stata lei a mettere un punto alla storia.

I tre anni in più rispetto al cantante partenopeo devono essersi fatti sentire, oltre all’esperienza di tanti anni con Gigi d’Alessio, che ha ben definito quali sono le priorità attuali della cantante di Sora che non ha alcun intenzione di mettersi in relazioni che non le danno abbastanza soddisfazioni.

Anna Tatangelo e Livio Cori, i motivi dell’addio: la crisi andava avanti da tempo

A dimostrazione del fatto che i social sono molto apparenza, Anna Tatangelo e Livio Cori non andavano d’accordo da tempo. I due si sono sempre mostrati molto sorridenti su Instagram ed hanno raccolto una buona dose di amore da parte dei propri follower, fin quando la situazione è diventata insostenibile e la cantante di Sora ha deciso di mettere un punto. In particolare, come svelato da Chi, sembrerebbe che tra i due non corresse troppo buon sangue, diverse incomprensioni li hanno portati ad allontanarsi definitivamente.

Niente di tragico, né tradimenti o terzi incomodi, semplicemente i due dopo essere usciti allo scoperto con i fan si sono resi conto di non essere fatti l’uno per l’altra. Decisione passeggera? Per il momento Anna Tatangelo ha fatto pulizia di foto ed eliminato tutte quelle che la ritraevano insieme al cantante partenopeo.