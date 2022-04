Imma Tataranni, che mazzata per i fan: la decisione della Rai spiazza tutti

Che mazzata per i fan di Imma Tataranni. La decisione della Rai ha spiazzato tutti.

La prima stagione di Imma Tataranni è stata un vero e proprio successo. La trama vede un sostituto procuratore donna dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi.

Ad accompagnarla nelle sue indagini, attraverso la Basilicata, è l’appuntato Ippazio Calogiuri, ragazzo timido e insicuro con cui si instaura un rapporto di grossa complicità. Imma è anche moglie e mamma e a casa la aspettano suo marito Pietro, che è il suo esatto opposto, e sua figlia Valentina, alle prese con un’adolescenza ribelle. La prima stagione ha riscosso un successo senza precedenti e il pubblico attendeva con ansia il sequel.

La stagione del Sostituto Procuratore è stata divisa in due parti: la prima è andata in onda a fine 2021, la seconda era in programma per questa primavera ma per il momento tutto tace e questo silenzio lascia pensare che potrebbe esserci uno slittamento. Le fiction targate Rai sono quasi sempre una garanzia e il personaggio di Vanessa Scalera è riuscita a conquistarsi un posto nell’olimpo dei personaggi più amati delle fiction di Rai Uno.

Per le nuove puntate di Imma Tataranni 2 sembrava che l’attesa dovesse essere relativamente breve. Infatti dai vertici Rai si parlava di qualche mese in attesa della primavera del 2022. Però maggio è alle porte e di Imma Tataranni nemmeno l’ombra. Ci sarà da aspettare ancora qualche mese prima di vederle perché stando alle ultime indiscrezioni non andrà in onda questa primavera.

A fornire delucidazioni su quanto ci ha pensato Superguida Tv che ha riportato la data delle nuove puntate di Imma Tataranni 2: andrà in onda a settembre: si parla al momento del 15 settembre. Tutto può cambiare però è da escludere una messa in onda anticipata. I fan della serie tv della Rai dunque dovranno attendere ancora un po’ prima di vedere le nuove puntate che si preannunciano ricche di colpi di scena.