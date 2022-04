GF Vip 7, svelato il primo concorrente: quante indiscrezioni sulla prossima edizione

Nonostante il GF Vip sia finito da poco Signorini si è già messo a lavoro per la settima edizione, in onda a partire da settembre 2022.

Grandi novità per quanto concerne la settima edizione del Grande Fratello Vip 7. Signorini e i suoi autori si sono messi all’opera per replicare il grandissimo successo degli ultimi anni: nella casa un celebre attore.

Solo poco più di un mese fa Alfonso Signorini ha fatto calare il sipario sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma a distanza di così poco tempo l’amatissimo conduttore si è già rimesso in carreggiata per impacchettare una nuova edizione del seguitissimo reality show di Mediaset. Assieme al suo team di autori il direttore di ‘Chi’ ha intenzione di replicare il successo con un’edizione ancora più lunga, questo grazie al pubblico che si dimostra ogni anno sempre più fedele al suddetto reality.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Signorini starebbe attentamente valutando i possibili concorrenti per l’edizione del 2022 e tra questi, come rivela Dagospia, potrebbe esserci proprio Alvaro Vitali, meglio conosciuto come Pierino. L’attore e cabarettista italiano nella Casa del Grande Fratello Vip porterebbe senza alcun dubbio un’ondata di spensieratezza e divertimento assicurato. D’altronde per Alvaro Vitali questa non sarebbe nemmeno la prima esperienza in un reality show.

Alvaro Vitali al GF Vip 7? Indiscrezioni pazzesche: scopriamole insieme

Come rivela Dagospia, la settima edizione del GF Vip potrebbe aprire le proprie porte ad Alvaro Vitali. Il celebre attore, che con la sua ironia ha fatto divertire tantrissime generazioni, nella Casa più spiata d’Italia porterebbe senza alcun dubbio un’ondata di gioia. Per l’interprete di Pierino questa non sarebbe la prima volta in un reality, difatti, il 72enne ha già preso parte a La Fattoria nel 2006.

Vitali di recente è stato anche ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’ dove ha rivelato che, dopo aver raggiunto l’apice del successo, la sua carriera ha attraversato una fase di stallo. Adesso per il 72enne il Grande Fratello Vip potrebbe rappresentare una nuova svolta.

Intanto oltre a Vitali, nella Casa di Cinecittà potrebbero approdare anche Pamela Prati e, a gran sorpresa, la mamma di Belen, Veronica Cozzani. Dei Rodriguez la Cozzani sarebbe l’unica a non aver partecipato ancora ad un reality show. Difatti, dopo Belen e Cecilia anche Jeremias e Gustavo Rodriguez sono stati concorrenti nell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi. Staremo a vedere. Chi saranno invece gli opinionisti? Ci sono forti dubbi su Sonia Bruganelli.