Manuel Bortuzzo ha finalmente scelto: i fan dell’ex gieffino sono al settimo cielo

Manuel Bortuzzo ha deciso per il suo futuro, con una scelta senza ritorno. L’ex nuotatore è pronto ad andare contro lo scelte della famiglia.

Alla fine Manuel Bortuzzo ha preso una decisione importantissima per il suo futuro, con l’ex gieffino pronto ad andare anche contro la volontà della sua famiglia. Andiamo a vedere cosa sta succedendo nella vita del triestino.

Manuel Bortuzzo è riuscito a vivere un grande successo al termine della sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’ex nuotatore, però, adesso sta vivendo una situazione in famiglia che non è di certo rosa e fiori. Infatti all’interno della Casa, Manuel ha trovato anche l’amore in Lulù Selassiè ed insieme hanno preso la decisione di proseguire la loro avventura d’amore, con tanto di progetti a lunga durata. Infatti il primo grande passo è stata la convivenza.

La relazione tra i due però non sembrerebbe trovare il benestare dei genitori dell’ex nuotatore. Infatti Franco Bortuzzo su Instagram ha levato il segui alla principessa, seguito a ruota dal figlio 15enne Kevin. Inoltre proprio quest’ultimo o si è pure immortalato assieme a Federica, l’ex fidanzata di Bortuzzo per la quale la famiglia dell’ex gieffino ha sempre avuto parole di profonda stima. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo nella casa dell’ex concorrente del GF Vip.

Manuel Bortuzzo, tensioni in famiglia: la colpa è di Lulù Selassié

La famiglia Bortuzzo quindi sembra proprio non vedere di buon occhio la relazione tra Manuel e Lucrezia. D’altra parte anche la principessa etiope in una recente intervista a Chi Magazine ha rivelato di non sentirsi ben vista dal Clan Bortuzzo. In molti si sono chiesti quale sia stata la posizione di Manuel in merito a tutto ciò. Ancora una volta il nuotatore triestino non ha voluto dire la sua pubblicamente. Nonostante ciò il gieffino avrebbe preso una scelta senza ritorno come la convivenza.

Inoltre il magazine Vero è riuscito anche a sorprendere la coppia. Infatti i due sono stati immortalati mentre erano impegnati a fare degli acquisti per il loro futuro nido d’amore. Manuel quindi sembrerebbe sì vicino alla sua famiglia, ma quando si tratta di amore è pronto a decidere con la propria testa. Resta da capire come evolverà la faccenda e se con il tempo la famiglia Bortuzzo riuscirà a trovare nuovi equilibri con la principessa. Solamente il futuro però dare una risposta a questa incognita.